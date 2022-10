Kvaratskhelia umilia l’Ajax: per fermarlo serve un placcaggio – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia devastante in Napoli-Ajax fa impazzire i difensori avversari e diventa il man of the match.

Il fattore K in casa Napoli è esploso fin dalla prima giornata di Serie A. Devastante Kvaratskhelia che in 13 apparizioni con la maglia del Napoli ha messo già a referto 7 gol e 7 assist, più una quantità spropositata di azioni pericolose. Quando non segna, fa segnare. Ma in generale Kvaratskhelia attira su di se le attenzioni dei difensori avversari che spesso devono triplicarlo per poter cominciare a pensare di fermarlo.

Napoli-Ajax: Kvaratskhelia man of the match

Dopo la partita con l’Ajax il georgiano è stato premiato come miglior giocatore della partita. Non poteva essere diversamente, visto che oltre al rigore segnato ha anche propiziato il gol di Raspadori e messo in ambasce la difesa dei Lancieri.

Per informazioni chiede a Sanchez, che in una occasione ha dovuto ricorrere al placcaggio per fermare Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli lo aveva saltato di netto prima con una finta di corpoi, poi con la sua velocità. Pallone sempre incollato al piede, Sanchez non ha potuto fare altro che placcarlo per evitare che si involasse verso la porta difesa da Pasveer. Insomma Kvratskhelia sembra davvero immarcabile ed anche nelle partite in cui sembra spento si inventa sempre qualcosa. Basta guardare la gara con la Cremonese in cui sembrava non aver spazio, poi si è procurato da solo il rigore tanto contestato da Alvini, ma che è netto.