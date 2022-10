Fifa club Benefit: pioggia di milioni sul Napoli dal Mondiale. De Laurentiis aveva ragione…

I Fifa club Benefit porteranno una pioggia di milioni nelle tasche del Napoli. Profetiche quelle parole di De Laurentiis.

Nell’ambito del suo impegno a riconoscere il contributo che i club di calcio danno all’organizzazione di successo della Coppa del Mondo FIFA™, oggi la FIFA ha avviato la procedura di richiesta per il suo programma Club Benefits che vedrà 209 milioni di dollari distribuiti ai club di tutto il mondo.

Questa iniziativa ha già visto 416 club di 63 federazioni affiliate beneficiare dello stesso importo dopo la Coppa del Mondo FIFA 2018 ™.

Per la prima volta, i club potranno presentare domanda digitalmente attraverso la piattaforma FIFA Professional Football Landscape con circa 10.000 USD da ricevere per ciascuno dei giorni in cui il giocatore in questione rimane con la sua squadra nazionale durante la Coppa del Mondo FIFA 2022™ e la periodo di preparazione. Il compenso sarà corrisposto a tutti i club per i quali il calciatore ha giocato nei due anni precedenti la Coppa del Mondo FIFA 2022.

Il Club Benefits Program fa parte di un più ampio accordo di collaborazione tra la FIFA e l’European Club Association, lanciato per la prima volta prima della Coppa del Mondo FIFA 2010 e ulteriormente esteso nel 2015 per coprire sia la Coppa del Mondo FIFA 2018 che quella 2022.

DAL MONDIALE PIOGGIA DI MILIONI SUL NAPOLI GRAZIE AI FIFA CLUB BENEFITS

“La FIFA dovrebbe adattarsi e pagare 1 milione di euro per ogni partita dei nazionali. Blatter non può fare il furbo sfruttando gli sforzi dei club”

Nel 2013 queste parole di Aurelio De Laurentiis fecero molto rumore. Furono tacciate di lesa maestà, con annessi i turpiloqui dei soloni del calcio. Oggi invece diventano realtà grazie all’impegno di Infantino e della Fifa. Il Napoli riceverà 1oooo dollari al giorno per ogni giocatore che parteciperà al mondiale in Qatar.

I GIOCATORI DEL NAPOLI CHE POTREBBERO PARTECIPARE AL MONDIALE IN QATAR

Giovanni Simeone con l’Argentina

con l’Argentina André Frank Zambo Anguissa con il Camerun

con il Camerun Kim MinJae con la Corea del Sud

con la Corea del Sud Hirving Lozano con il Messico

con il Messico Piotr Zielinski con la Polonia

con la Polonia Mario Rui con il Portogallo

con il Portogallo Mathias Olivera con l’Uruguay

A questi si potrebbero aggiungere anche Mertens, Koulibaly, Milik , perchè hanno militato nel club azzurro nei due anni precedenti. Al Napoli non resta che attendere le convocazioni per capire su quali calciatori potrà contare Spalletti. Sperando che questo non mini la macchina perfetta messa su dal club partenopeo.

VIDEO: COME FUNZIONA IL FIFA CLUB BENEFIT

