Da Milano: Se Leao vale 150 milioni, quanto vale Kvaratskhelia?

L’esplosione di Kvicha Kvaratskhelia fa esplodere il paragone con Rafa Leao anche in termini di valore di calciomercato.

In questo inizio di stagione il georgiano in 14 presenze ha messo a referto 7 gol e 7 assist. Ma Kvaratskhelia è stato autore anche di giocate fantastiche, che hanno fatto impazzire il pubblico di tutta Europa. Per informazioni chiedere a Sanchez, difensore dell’Ajax completamente distrutto dai dribbling dell’attaccante del Napoli. Importante anche l’inizio di stagione di Leo che in 12 presenze fa registrare 4 gol e 4 assist determinanti per tenere il Milan in corsa scudetto.

Leao e Kvaratskhelia: il confronto

Ma ovviamente c’è qualche fattore da tenere in considerazione quando si fa questo paragone. Kvaratskhelia ha 21 anni ed al primo impatto con la Serie A e praticamente nessuno si aspettava che avesse questo rendimento fin dal primo giorno in cui ha vestito la maglia azzurra. Mentre Leao ha 23 ani ed è già alla terza stagione con la maglia del Milan. Alla sua prima stagione il portoghese non fu così incisivo, anche se si intravedevano le sue indubbie qualità tecniche.

A questo punto nel confronto tra Kvaratskhelia e Leao la domanda sulla valutazione di mercato nasce spontanea e se la pone calciomercato.com. Ecco quanto viene scritto: “Tra i giocatori più incisivi della Serie A ci sono chiaramente Rafael Leão e Khvicha Kvaratskhelia. Entrambi uomini chiave rispettivamente di Milan e Napoli, sono accomunati anche dal ruolo. Non può che nascere, dunque, un confronto inevitabile.

Numeri alla mano, Kvara è leggermente più avanti rispetto al portoghese: 7 gol, 5 assist e 2 rigori conquistati per il primo, 4 gol, 6 assist e 1 rigore conquistato per il secondo. Eppure parliamo ancora del primo anno nel calcio italiano per il georgiano, che è anche due anni più giovane (classe 2001). Un impatto devastante, che chiaramente Leão alla sua prima stagione in Serie A non aveva avuto. La domanda sorge spontanea: “Se Leão costa 150 milioni di euro, quanto vale ora Kvaratskhelia?”. Oggi il Milan potrebbe fare una plusvalenza enorme proprio perché l’ex Lille è stato pagato 30 milioni nel 2018. Kvaratskhelia, invece, è costato appena 10 milioni al Napoli pochissimi mesi fa e oggi ne vale almeno 5-6 volte di più. Sarà il prezzo a fare il mercato e se per Leão sono già iniziare a suonare le sirene dei top club, presto accadrà anche per Kvara, che sta diventando una vera e propria stella del calcio italiano ed europeo“.