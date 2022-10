Kvaramania: bandiere e tifosi georgiani coccolati al “Maradona” tra cori ed applausi

A Napoli è esplosa la Kvaramania: durante ogni partita tante bandiere ed i tifosi georgiani vengono coccolati al “Maradona”

L’esplosione di Khvicha Kvaratskhelia rende orgogliosi i milioni di tifosi georgiani in giro per il Mondo. Ieri contro l’Ajax, ma anche nelle precedenti partite, numerose persone della Georgia. che vivono a Napoli per lavoro, sono state presenti allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Una bella macchia di bandiere bianche con le cinque croci rosse ha colorato una parte dei settori in cui erano presenti i concittadini di Kvara. Questo è il bello della globalizzazione che genera il calcio, con tanti individui di nazionalità diverse che si mescolano nel nome del Dio del Pallone.

Cori ed applausi per i tifosi georgiani al “Maradona”

Prima dell’inizio partita, diverse tifose si sono anche esibite in una sfilata in Curva A Inferiore, con la maglia immancabile del numero 77 Kvaratskhelia e la bandiera della Georgia. Cori di sostegno, applausi ed abbracci da parte dei supporters azzurri che sono felici di far la conoscenza di una nuova comunità.

Fa effetto pensare che, fino alla scorsa estate, molti non conoscevano minimamente dove si trova sulla cartina geografica la Georgia. Ed invece ora il paesino al confine tra Europa ed Asia è divenuta tutt’ad un tratto il centro del Mondo, la terra d’origine di uno dei nuovi enfant prodige del calcio mondiale.

Il bello di un calcio che elimina le distanze ed intreccia i popoli.