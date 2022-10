Kvaratskhelia a Prime Video: “Non importa chi segna, ma conta la squadra” – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia a Prime Video dopo Napoli-Ajax parla da leader e sul rigore dice: “L’importante è la squadra”.

Il giocatore si è visto consegnare il pallone da Osimhen, con un bellissimo gesto da parte del nigeriano. Così Kvaratskhelia è andato sicuro sul dischetto ed ha segnato il rigore del momentaneo 3-1. “Non è importante chi lo abbia calciato, se io o qualcun altro, siamo una squadra, qualcuno doveva farlo. Non è importante chi lo abbia calciato stasera o chi si prenderà quella responsabilità in futuro“.

Kvaratskhelia: intervista a Prime Video dopo Napoli-Ajax

Parole importanti quelle del talento georgiano che dimostra anche grande maturità. “Sono davvero felice di giocare allo stadio Maradona, in una atmosfera pazzesca. Obiettivi? Abbiamo superato il turno e siamo primi in Champions League, vogliamo continuare così. Ora dobbiamo pensare alle prossime sfide di Serie A, è giusto che sia così“.

Il Napoli deve voltare subito pagina non ha momenti per riposare. Ecco perché preoccupa l’infortunio di Frank Anguissa, leader del centrocampo partenopeo. Il camerunense è uscito con un problema alla coscia dalla sfida con l’Ajax e sembra davvero difficile poterlo recuperare per la gara di domenica con il Bologna. Gli esami strumentali daranno una risposta definitiva sull’infortunio di Anguissa.