Insigne: “Napoli stupendo. Sento spesso Spalletti ed alcuni compagni. Su mia figlia…

Da campano doc Lorenzo Insigne non pronuncia la parola scudetto: “Noi siamo scaramantici, non dico nulla ma voglio solo che continuino così perché se lo meritano tanto. Da tifoso spero che la stagione possa concludersi con qualcosa di importante, ma non aggiungo altro su questo argomento”.

Lorenzo Insigne è ancora dispiaciuto per la scomparsa della figlia

Infine apre il suo cuore per parlare della perdita della figlia: “Non tutti sanno quello che ci è accaduto, abbiamo gravi problemi familiari. Per me e mia moglie è una grave perdita, ma cercheremo di andare avanti e di stare uniti. Abbiamo due figli grandi che ci aiuteranno ad andare avanti e cercheremo di stare più uniti possibile. Lei sarà sempre nei nostri pensieri”.