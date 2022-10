Insigne: “Napoli stupendo. Sento spesso Spalletti ed alcuni compagni. Su mia figlia…

Lorenzo Insigne è felice del momento che sta vivendo il Napoli ed in conferenza stampa rivela di sentire spesso Spalletti ed alcuni compagni: dà conferme sulla scomparsa della figlia

Lorenzo Insigne racconta la sua gioia per il momento del Napoli e confida in una conferenza stampa del Toronto FC di sentire spesso l’allenatore Luciano Spalletti ed alcuni compagni. L’ex capitano partenopeo si è soffermato sul club azzurro in occasione della conferenza stampa di fine stagione in MLS: “I partenopei stanno facendo molto bene e sono contento, ho lasciato lì grandi compagni e un allenatore preparatissimo con cui ho avuto un grande rapporto. Sento il mister e qualche compagno quasi tutti i giorni: gli faccio i complimenti, stanno facendo cose straordinarie. La gente di Napoli se lo merita, abbiamo sofferto tanto in questi anni”.

Da campano doc Lorenzo Insigne non pronuncia la parola scudetto: “Noi siamo scaramantici, non dico nulla ma voglio solo che continuino così perché se lo meritano tanto. Da tifoso spero che la stagione possa concludersi con qualcosa di importante, ma non aggiungo altro su questo argomento”.

Lorenzo Insigne è ancora dispiaciuto per la scomparsa della figlia

Infine apre il suo cuore per parlare della perdita della figlia: “Non tutti sanno quello che ci è accaduto, abbiamo gravi problemi familiari. Per me e mia moglie è una grave perdita, ma cercheremo di andare avanti e di stare uniti. Abbiamo due figli grandi che ci aiuteranno ad andare avanti e cercheremo di stare più uniti possibile. Lei sarà sempre nei nostri pensieri”.