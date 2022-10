Napoli, report dell’allenamento. Terapie per Anguissa: domani gli esami

Il Napoli pubblica il report dell’allenamento mattutino: Anguissa ha fatto terapie e domani sosterrà esami clinici

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento mattutino a Castel Volturno. Tutti presenti agli ordini di Luciano Spalletti fatta eccezione per Frank Zambo Anguissa che ha fatto le terapie mentre domani svolgerà gli esami clinici.

Questo il comunicato stampa dell’Area Comunicazione del Napoli: “Dopo il successo sull’Ajax, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18 per la decima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri in Champions hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sul campo 1, in attivazione a secco, lavoro finalizzato alla forza e seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Anguissa ha fatto terapie e domani sosterrà esami clinici”.

Il Napoli saprà domani quale sarà la diagnosi e valuterà i tempi di recupero

In base alla diagnosi dei test medici, lo staff sanitario del Napoli saprà quali sono i tempi di recupero per il calciatore del Camerun. La redazione di Radio Marte indica i possibili tempi di recupero. Anguissa infatti potrebbe essere assente per una decina di giorni e saltare, di conseguenza, sia il Bologna sia la Roma, a causa di quello che probabilmente è uno stiramento. Nella circostanza di ieri il centrocampista azzurro ha dimostrato grande intelligenza, fermandosi prima di incorrere in guai maggiori.