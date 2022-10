La stampa estera esalta il Napoli: “Spalletti stravince, gioco spumeggiante e ricco di gol”

La stampa estera esalta il Napoli di Spalletti dopo la vittoria contro l’Ajax. Gli azzurri volano agli ottavi di Champions.

Il Napoli al Maradona cala il poker all’Ajax, la squadra di Spalletti si assicura con 180’ di anticipo il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sciorinano numeri da record non solo nella singola partita ma per tutti il cammino europeo.

4 vittorie di fila e 17 gol segnati in 360’.

Nessuno in Europa sta marciando con lo stesso passo ed è un exploit che fa bene a tutto il calcio italiano, già certo di avere almeno una sua rappresentante nella fase a eliminazione diretta.

La stampa italiana preferisce esaltare la crisi della Juve e le vicissitudini delle milanesi, anziché parlare ampiamente del Napoli di Spalletti, per fortuna in Europa la pensano diversamente. Oggi i maggiori media Europei hanno riservato grandi spazi per gli azzurri.

LA STAMPA ESTERA ESALTA IL NAPOLI

“Il Napoli surclassa nuovamente l’Ajax“. Non fa sconti il quotidiano olandese De Telegraaf in merito alla nuova, roboante vittoria del Napoli sui Lancieri. Prosegue la testata neerlandese: “Il Napoli ha conquistato altri tre punti ai danni dell’Ajax e per la seconda volta in una settimana. L’umiliazione per Alfred Schreuder e i suoi giocatori è stata meno grande (4-2) che ad Amsterdam (1-6), ma anche allo Stadio Diego Armando Maradona è apparso chiaro come i campioni d’Olanda abbiano perso i contatti con l’Europa che conta, almeno per il momento“.

Proprio per questo, in altri due articoli dedicati, su come la formazione di Amsterdam abbia potuto subire la bellezza dieci reti in due partite, si parla di “pasticcio organizzativo dell’Ajax” e di necessità di una “nuova rivoluzione di velluto“, parlando di “scelte totalmente sbagliate in sede di calciomercato“.

Oltremanica, il Sun esalta gli azzurri di Luciano Spalletti: “Lozano e Osimhen segnano, Kvaratskhelia e gli italiani si scatenano“. E ancora: “Il Napoli ha mantenuto il 100% delle vittorie nelle quattro partite fin qui disputate con un gioco spumeggiante e ricco di gol“.

Anche in Spagna, tanti complimenti. El Mundo Deportivo: “Il Napoli mette l’Ajax alle corde e vola agli ottavi. Dopo lo storico 1-6 della settimana scorsi, la squadra di Spalletti torna a frustare gli olandesi con una vittoria senz’appello e mantenendo l’en plein di punti“.