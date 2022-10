Marcolin: “L’Europa guarda la serie A grazie al Napoli. Il Bayern Monaco studia Spalletti”

Dario Marcolin, opinionista di DAZN, ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti rivelando anche un retroscena sul Bayern Monaco.

Il Napoli se non è il miglior club europeo, è sicuramente la squadra più spettacolare in Europa in questo momento. Il club azzurro è una multinazionale del gol, un brand moderno e anzi futuristico che Luciano Spalletti ha lanciato sul mercato già l’anno scorso e che stavolta ha persino abbellito, lasciando che la rivoluzione estiva divenisse un dettaglio esistenziale, qualcosa da accantonare ai margini della propria memoria: con il Bologna, l’hanno decisa Osimhen e Lozano, mandati in campo nell’intervallo per dare una svolta tecnico-atletica alla sfida.

A Cremona c’erano riusciti Simeone-Lozano-Olivera; a San Siro al Cholito furono sufficienti una ventina di minuti, lui che con il Liverpool s’era fatto bastare qualche giro di lancette: chi sta fuori, aspetta semplicemente il proprio momento, e in undici, nel momento in cui sono stati spediti in campo, hanno provveduto ad apparecchiare la festicciola.

MARCOLIN SUL NAPOLI

Belle parole sugli azzurri arrivano che da Dario Marcolin, che ai microfoni di Canale Otto ammette: “L’Europa guarda l’Italia grazie al Napoli di Spalletti”.

“Tutte le squadre più importanti d’Europa osservano con grande interesse ciò che stanno facendo gli azzurri. Io che seguo molto il calcio estero vi assicuro che anche il Bayern Monaco osserva Luciano Spalletti e i suoi ragazzi. I numeri del Napoli sono incredibili, sono da squadra che può arrivare a giocarsi addirittura la vittoria della Champions League fino alla fine”.

Ha concluso Dario Marcolin. Il Napoli domenica prossima sarà di scena allo stadio Olimpico per affrontare i giallorossi di Mourinho, una sfida mai normale per i tifosi azzurri.