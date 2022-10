Cruciani scettico: parla di Kvaratskhelia a Pressing

Giuseppe Cruciani parla di Kvicha Kvaratskhelia lo fa ai microfoni di Pressing su Canale 5: “Sento troppi elogi”.

Il georgiano è il giocatore del momento, sta facendo il bello ed il cattivo tempo, dominando praticamente su qualsiasi campo in Serie A come in Champions League. C’è chi lo paragona a Roberto Baggio, chi fa continuamente confronti con Rafa Leao. Ma è semplicemente Kvaratskhelia, con tutta la sua classe e con l’opportunità di migliorare ancora. Perché non lo dimentichiamo che il georgiano ha solo 21 anni e per la prima volta si misura in Europa a livello di club, fino ad ora lo aveva fatto solo con la sua Nazionale, facendo sempre delle ottime prestazioni. Il Napoli è stato bravo a scoprilo ed ora se lo coccola.

Cruciani su Kvaratskhelia: “Stiamo scomodando Best e Messi troppo presto”

Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe già rinnovare il contratto dell’attaccante ex Dinamo Batumi. La società che ha investito 10 milioni di euro per ingaggiarlo già a marzo scorso, vuole continuare a credere su questo talento cristallino che sta facendo impazzare i tifosi. Ma anche gli addetti ai lavori stravedono per lui, come Francesco Repice che lo paragona a Best, mentre Trevisani lo ha definito un “alieno”.

Ma Cruciani su Kvaratskhelia ha un’altra idea e cerca di spegnere l’entusiasmo dei tifosi: “Sento troppi elogi, potrebbero essere la sua rovina“. Poi sempre a pressing ha aggiunto: “Parliamo di un giocatore che sta giocando in Italia da appena due o tre mesi e già si scomodano calciatori che hanno fatto la storia come Messi o Best, questo potrebbe essere la sua rovina“. Insomma Cruciani dice di andarci cauto su certe cose, di mantenere la calma e di attendere prima di dare giudizi affrettati sul talento georgiano che sta facendo impazzire i tifosi azzurri.