Roma-Napoli a Irrati, la scelta di Rocchi fa felice Mourinho

Irrati designato per Roma-Napoli, la scelta di obbligata di Rocchi fa felice Mourinho. I precedenti con l’arbitro toscano.

Roma-Napoli sarà diretta da Irrati di Pistoia, scelta obbligata per il designatore Rocchi, come spiega il giornalista Fabrizio Piccolo sulle pagine di Virgilio Sport:

ROMA-NAPOLI ARBITRA IRRATI

“Irrati designato per Roma-Napoli.Tra gli arbitri disponibili Rocchi ha dovuto escludere per competenze territoriali Doveri e Mariani perché sono uno di Roma e l’altro di Aprilia.

Bocciato Di Bello che sta attraversando un momento-no, Fabbri dirigerà Juve-Empoli, Guida è di Torre Annunziata, Maresca di Napoli.

Chiffi infine è considerato un po’ troppo umorale in questo momento. Ecco dunque che non rimaneva che il fischietto di Pistoia“.

LA SCELTA DI ROCCHI FA FELICE MOURINHO

La scelta di affidare Roma-Napoli a Irrati fa felice Mourino, il direttore di gara toscana è un vero portafortuna per i capitolini:

“Nei 5 precedenti con Mourinho in panchina sono arrivate 4 vittorie nella scorsa stagione (contro il Genoa per 2-0, contro l’Atalanta per 4-1, contro la Lazio per 3-0 e l’ultima di campionato contro il Torino per 3-0, in tutto 12 vittorie giallorosse, 6 pari e solo 5 sconfitte nei 23 incontri in cui ha diretto la Roma) e soprattutto il pari per 1-1 ad agosto contro la Juve. L’unico handicap per Mourinho la presenza di Di Paolo al Var contro cui si scagliò l’anno scorso proprio dopo Napoli-Roma 1-1“.

IRRATI E IL NAPOLI

I precedenti sulla carta tra il Napoli e Irrati in campionato vedono un bilancio positivo con gli ultimi 7 match terminati sempre con la conquista dei tre punti. Ma il meglio di se lo ha dato al VAR e nelle grandi sfide, quando ad esempio contro la Juventus lui e Sozza convalidarono il gol ai bianconeri nonostante il doppio ed invedibile fallo di Bernardeschi su Demme.

Resta altrettanto incredibile poi che lo stesso Sozza, e VAR, da pochi passi, si lasci sfuggire il calcione di De Ligt rifilato a Di Lorenzo in area juventina all’83’.