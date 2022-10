Dall’Argentina: “Simeone tra i preconvocati per il Mondiale. Ecco tutti i nomi dell’Albiceleste”

Il quotidiano dell’Argentina Diario Olé anticipa che il Cholito Simeone è tra i preconvocati per il Mondiale di Qatar 2022

Giovanni Simeone dovrebbe essere inserito nella lista dei preconvocati dell’Argentina per il Mondiale di Qatar 2022. Ad anticipare tutto è la redazione online di Diario Olè, giornale di Buenos Aires e tra i maggiori riferimenti per il giornalismo sportivo del Sudamerica. Oggi Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Albiceleste, diramerà la lista ufficiale dei quaranta calciatori che potrebbero essere scelti per la competizione in programma tra novembre e dicembre 2022. Dai quaranta iniziali avverrà una scrematura fino ad arrivare a trenta profili che partiranno per il Paese arabo. Il ‘Cholito‘ farebbe parte dell’elenco che, oggi, verrà consegnato formalmente alla FIFA. Una bella notizia per l’attaccante del Napoli.

La lista dei preconvocati dell’Argentina

Portieri

Emiliano Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Agustín Marchesín

Difensori

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Germán Pezzella

Cuti Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Nehuen Pérez

Facundo Medina

Lucas Martinez Quarta

Marcos Senesi

Centrocampisti

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Giovanni Lo Celso

Guido Rodríguez

Papu Gómez

Alexis Mac Allister

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Emiliano Buendía

Nico Dominguez

Lucas Ocampos

Attaccanti

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Angel Di María

Nicolás González

Joaquín Correa

Julián Alvarez

Paulo Dybala

Angel Correa

Thiago Almada

Gio Simeone

Lucas Alario