Avete sentito le parole di Rocchi? Non siamo su Scherzi a Parte

Le parole del designatore Gianluca Rocchi sulla bravura degli arbitri vanno in controtendenza a quanto accaduto in campo.

Una delle migliori pagine arbitrali degli ultimi anni”. No, non siamo su Scherzi a Parte. E’ solo l’ultima uscita del designatore arbitrale Rocchi che nel ritiro di Sportilia si è così espresso alla vigilia della nuova stagione agonistica.

Premesso che nella stagione agonistica 2021 – 2022 si contano circa una novantina di partite – Napolipiu.com del 28 maggio 2021 ne ha conteggiate ben 87 – condizionate dagli errori arbitrali di ogni sorta e genere, pare fuori luogo l’uscita del designatore arbitrale ad inizio campionato.

ARBITRI, QUANTI ERRORI NELLO SCORSO CAMPIONATO DI SERIE A

Certo, definire eccezionale un’annata caratterizzata da inenarrabili errori arbitrali d’ogni sorta è messaggio abbastanza arduo da lanciare ad inizio stagione con in campo gran parte degli stessi arbitri che si sono distinti negativamente nel passato campionato.

Evidentemente al designatore Rocchi sono apparse come quisquiglie le triplette di Orsato (Juventus – Roma, 1 – 0 all’VIII, Napoli – Milan, 0 – 1 alla XXVIII, Milan – Atalanta, 2 – 0 alla XXXVII) e Mariani (Napoli – Atalanta, 2 – 3, XVI. Atalanta – Juventus, 1 – 1, XXV. Napoli – Fiorentina, 2 – 3, XXXII) in zona scudetto.

Eppure Rocchi dovrebbe intendersene di triplette. Non a caso quella memorabile Juventus – Roma del 6 ottobre 2014 da Rocchi diretta in qualità di arbitro è passata alla storia come La Tripletta di Rocchi. Due rigori farlocchi ed un gol nettamente in fuorigioco piegarono i sogni scudetto della magica Roma di Totti.

E se non bastano i triplete di Orsato e Mariani, non sono stati da meno in alta classifica gli apporti di Valeri (Bologna – Milan, 2 – 4, IX, e Inter – Napoli, 3 – 2, XIII), Chiffi (Milan – Lazio, 2 – 0, III, e Milan – Roma, 3 – 1, XX), Maresca (Roma – Milan, 1 – 2, XI) e Di Bello (Cagliari – Milan, 0 – 1, XXX).

Assicurato il tricolore sull’Asse Milano – Torino, andata e ritorno, chi vuoi che si preoccupi quanto accaduto al Bologna, all’Atalanta e all’ennesimo scudetto mancante al Napoli (il quinto nell’ultimo decennio).