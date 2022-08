Napoli, Fabian verso il PSG, Giuntoli ha pronto il colpo last minute

Il Napoli accelera i negoziati con il PSG per Fabian Ruiz. Cristiano Giuntoli ha pronto il colpo last minute Ndombale.

Fabian Ruiz si avvicina al Paris Saint Germain, il Napoli accelera i negoziati con il club parigino. Fabian si accaserà nella squadra di Mbappè, Messi e Neymar,e latri campioni. L’ex Betis sognava il Real di Ancelotti, ma il PSG è una superba alternativa. Il Napoli dal canto suo perderà l’ennesimo big in questa sessione di mercato, ma Cristiano Giuntoli non si farà trovare impreparato.

Il Ds del Napoli ha una lunga lista di possibili sostituti tra i quali spiccano: Zoboszlai del Lipsia, che al momento, però, ha una quotazione fuori mercato, Barak del Verona e Ndombele, in uscita dal Tottenham di Antonio Conte.

Tanguy Ndombele è sul mercato dato che Conte al Tottenham non punta su di lui. Nel 2019 Ndombele è stato acquistato dagli Spurs per ben 65 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2025. Nell’ultima stagione a gennaio è andato in prestito in Francia al Lione. Ora è di nuovo chiuso al Tottenham e cerca una sistemazione. Secondo le notizie che arrivano dalla Francia, Napoli e Villareal vogliono Ndombele in prestito con diritto di riscatto. Insomma una sorta di operazione alla Anguissa, che si è rivelato essere un perno imprescindibile per il centrocampo azzurro. Resta il problema dell’ingaggio dato che Ndombele guadagna 12 milioni di euro a stagione, una cifra che né il club italiano, ma neppure quello spagnolo possono sostenere.

Giuntoli sta tentando di portarlo al Napoli a prezzi vantaggiosi, in prestito con diritto di riscatto, un’operazione simile a quella che portò lo scorso anno Anguissa alla corte di Luciano SPalletti.