Capello: “Inter troppo rinunciataria, il Napoli ora ci crede di più”

Il pareggio tra Napoli e Inter lascia spazio a diverse interpretazioni, ma per Fabio Capello, intervistato da Gazzetta dello Sport, il bicchiere è mezzo pieno per entrambe le squadre, seppur per motivi differenti.

«L’Inter resta capolista, questo risultato dà forza alla squadra di Inzaghi, che potrà affrontare le prossime partite con maggiore tranquillità», afferma l’ex tecnico. «Il Napoli, invece, ha rischiato di perderla, ma ha dominato la partita e ha trovato il pari nel finale. Questo è un pieno di fiducia per Conte, che sa di avere una squadra pronta a lottare fino alla fine per lo scudetto».

Le tre immagini chiave della sfida

Capello individua tre momenti fondamentali della partita:

«Il capolavoro di Dimarco: un colpo di classe che solo i grandi sanno tirare fuori».

«La prestazione del Napoli: brillante, veloce e intenso per tutti i 90 minuti».

«L’atteggiamento dell’Inter: abituato a vederla dominante e sicura, stavolta non è stato così».

Un’Inter stanca, il Napoli corre di più

Per Capello, il problema principale della squadra di Inzaghi è stato fisico: «Il Napoli era brillante, l’Inter ha faticato parecchio. Le uscite di Dimarco e Calhanoglu hanno inciso tanto: senza il primo è mancata spinta, senza il secondo sono mancate idee. E Barella ha dovuto giocare molto più in copertura».

Poi, una critica: «Non è possibile restare in balia dell’avversario per 45 minuti. L’Inter ha subito troppo nella ripresa, e questo non può dipendere solo dagli infortuni».

Cambi decisivi: Conte pesca il jolly, Inzaghi sbaglia tutto

Sulle scelte dei due allenatori, Capello è netto: «Inzaghi ha inserito Correa invece di Arnautovic, che arrivava dal gol alla Lazio ed era in fiducia. Ha mandato in campo Frattesi troppo tardi, quando il Napoli aveva già preso in mano la partita».

E l’uscita di Bastoni? «Una scelta che mi ha lasciato perplesso. Anche il giocatore, a giudicare dalle immagini, non era felice del cambio».

Dall’altro lato, Conte ha vinto la sfida dei cambi: «Billing mi piace, ha personalità e si inserisce bene. Già contro il Como mi aveva impressionato, ieri si è confermato con un gol pesantissimo».

«Il Napoli può concentrarsi solo sullo scudetto»

L’Inter resta favorita, ma il Napoli ha un vantaggio: «Conte e i suoi possono dedicarsi solo alla corsa al titolo, senza coppe europee. Quando torneranno Anguissa e Neres, la squadra potrà solo migliorare».

E l’Inter in Champions? «Se gioca con questo atteggiamento rinunciatario, con il Feyenoord rischia grosso».

Infine, un messaggio ai nerazzurri: «Lautaro ha lottato come un leone, e Thuram sta recuperando. Devono ripartire da loro».