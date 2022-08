Dalla Francia: Napoli e Villareal in vantaggio per Ndombele

Tanguy Ndombele obiettivo di mercato del Napoli per sostituire Fabian Ruiz, piace anche al Villareal. Secondo le notizie che arrivano dalla Francia da Foot Mercato in queste settimane diversi club hanno fatto un sondaggio per il giocatore. In Italia Milan e Napoli, in Inghilterra Aston Villa, Everton e Nottingham Forest, in Francia il Marsiglia ed in Germania il Bayer Leverkusen. Nessuno però si è mosso seriamente per il calciatore, mentre secondo le notizie di Foot Mercato il Napoli ed il Villarel hanno fatto più di un passo avanti.

Tanguy Ndombele è sul mercato dato che Conte al Tottenham non punta su di lui. Nel 2019 Ndombele è stato acquistato dagli Spurs per ben 65 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2025. Nell’ultima stagione a gennaio è andato in prestito in Francia al Lione. Ora è di nuovo chiuso al Tottenham e cerca una sistemazione. Secondo le notizie che arrivano dalla Francia, Napoli e Villareal vogliono Ndombele in prestito con diritto di riscatto. Insomma una sorta di operazione alla Anguissa, che si è rivelato essere un perno imprescindibile per il centrocampo azzurro. Resta il problema dell’ingaggio dato che Ndombele guadagna 12 milioni di euro a stagione, una cifra che né il club italiano, ma neppure quello spagnolo possono sostenere. Ma il giocatore vuole andare avere l’occasione di entrare nella rosa che parteciperà ai Mondiali del 2022, una motivazione in più per il giocatore nel cercare una nuova squadra. Una situazione molto simile a quella di Fabian Ruiz che piace al Psg, con il club francese che sta intensificando i rapporti con il Napoli.