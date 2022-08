Sky – Fabian al Psg, nuovi contatti è solo questione di tempo

Ultime notizie di calciomercato di Sky: Fabian Ruiz al Psg la trattativa verrà chiusa, intesa vicina col Napoli. Secondo Fabrizio Romano di Sky è solo una questione di tempo poi il Psg chiuderà l’affare con il Napoli e si assicurerà le prestazioni sportive del centrocampista spagnolo. Aurelio De Laurentiis ha tutto l’interesse a vendere Fabian Ruiz che ha ribadito la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Quindi se il Napoli non lo cede ora lo può perdere a parametro zero dalla prossima stagione.

Ma allo stesso tempo se Fabian Ruiz non va via e non rinnova, rischia di stare una stagione intera in panchina perdendo anche la possibile convocazione per i Mondiali. Secondo Fabrizio Romano di Sky nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti diretti tra l’entourage di Fabian Ruiz ed il Psg. Nello stesso tempo la società francese e quella italiana stanno discutendo ancora del passaggio di Navas al Napoli, oltre che sul prezzo di Fabian Ruiz. De Laurentiis chiede 25 milioni di euro più bonus per cedere il giocatore.

Intanto qualcosa si muove nel calciomercato del Napoli con l’annuncio di Sirigu e la volontà della società di chiudere l’affare Raspadori col Sassuolo, portando l’offerta a 33 milioni di euro.

New direct contacts scheduled for Fabián Ruíz to Paris Saint-Germain. PSG have full agreement with Fabián and he won’t extend the contract, so it’s considered matter of time 🚨🔴🔵 #PSG

PSG and Napoli are still discussing on the final fee, Keylor Navas’ part of the negotiation. pic.twitter.com/nSerLEEZa6

