Napoli, tifosi euforici: “Sta arrivando un giocatore fortissimo”

Il Napoli pensa a Ndombele per sostituire Fabian Ruiz promesso al PSG. I tifosi azzurri entusiasti dell’idea.



NDOMBELE – NAPOLI – CALCIOMERCATO. Il nome nuovo fatto da Sky Sport per il centrocampo del Napoli è quello di Tanguy Ndombele in uscita dal Tottenham. Ma il Napoli su questo ruolo può andare con ‘calma’ magari tirando fuori il coniglio dal cilindro, così come fatto la scorsa stagione con Anguissa, preso a sorpresa all’ultimo momento e si poi rivelato un giocatore fondamentale per la mediana di Spalletti, tanto che è stato riscattato dal Fulham.

Il classe 1996, rientrato dal prestito al Lione, ha un contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2025. Antonio Conte non lo considera parte integrante del proprio progetto tecnico, tanto che gli Spurs stanno valutando l’ipotesi di un prestito.

Il centrocampista è già da un po’ sul taccuino del Milan ma il Napoli, al momento, sembra più convinto nel portare avanti la trattativa. L’idea del club partenopeo sarebbe quella di ripetere l’affare che un anno fa ha portato Anguissa alla corte di Spalletti.

Sui social i tifosi del Napoli si sono scatenati, fornendo commenti entusiastici per il possibile arrivo di Ndombele:

TIFOSI DEL NAPOLI FIDUCIOSI

“Se riesce nel colpo una mediana con Ndombele e Anguissa ce l’avrebbero in pochi in Italia”.

“A Napoli sta per arrivare un calciatore fortissimo”.

” Ndombele sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli”.

“Sarebbe un Napoli tutto muscoli e polmoni”.

“Se riuscisse, Lobotka potrebbe dormire su due cuscini, con chiunque dei 2 è ben coperto, solo loro due potrebbe peccare un po’ in impostazione, mq in alcune partite potrebbero servire tutti questi muscoli e polmoni per dare libertà a quelli davanti“.

“Prendere un giocatore dal Sassuolo e un pezzone come Ndombele nella stessa finestra di mercato”.

“Ma magari! Questo se ritorna il calciatore che era prima di andare a Londra in Serie A domina con le Birkenstock ai piedi e un sigaro nella mano destra. Qualità tecniche superiori abbinate ad una fisicità fuori categoria per la serie A”.

“Navas (sirigu) Di Lorenzo Kim(ostigard) rrhamani (Juan Jesus) olivera( Mario Rui) ndombele anguissa lozano (politano) raspadori (Zielinski) kwara (solbakken) osimhen (Simeone). E non ho calcolato lobotka ed Elmas che ne giocheranno tante. Ci divertiremo“.

Questi alcuni commenti che si possono leggere sul web.

Ndombele al Napoli, quest’idea di mezza estate potrebbe diventare qualcosa di concreto a fine mercato.