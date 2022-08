Sky – Odissea Petagna sì blocca la trattativa: il motivo

Andrea Petagna al Monza è una trattativa di calciomercato bloccata secondo Sky, prima bisogna trovare l’accordo col Verona per Simeone. Le trattative in casa Napoli stanno assumendo i contorni di un’odissea. La società di Aurelio De Laurentiis non fa un minimo passo o investimento se tutti i tasselli non vanno al loro posto, così come ha deciso il club azzurro. È il caso della trattativa per Petagna al Monza, virtualmente chiusa da settime con cene d’addio e valigia pronta sul letto, ma niente lungo viaggio, almeno non per ora. Secondo Sky prima il Napoli deve sbloccare la trattativa col Verona per Simeone.

Napoli-Verona: perché è bloccato Simeone

Giovanni Simeone è un’altra odissea da concludere, legata a doppio filo con quella di Petagna al Monza. De Laurentiis ha infatti deciso di non prendere o cedere un calciatore prima che ci sia un sostituto. Sky fa sapere che Verona e Napoli hanno la volontà di chiudere l’affare con queste cifre: 3,5 milioni di euro per il prestito oneroso e 12 milioni di euro per il riscatto. Il problema è che il Verona vuole inserire l’obbligo di riscatto, mentre il Napoli vuole solo il diritto. Le due società stanno ancora trattando e la questione di potrebbe concludere con un obbligo legato al raggiungimento della qualificazione Champions League del Napoli. Intanto però Petagna attende, con la valigia sul letto, così come sta facendo Simeone che da tempo ha dato priorità assoluta al Napoli.

Un altro che attende risposte è Raspadori del Sassuolo. La trattativa viene data in accelerazione, anche perché pure i neroverdi hanno fretta di chiudere.