Di Lorenzo sempre da capitano «Meritavamo noi, avanti così»

Tutta la felicità di Philip Billing in quell’esultanza a braccia larghe, quasi a voler abbracciare il Maradona e i suoi tifosi. Non era il protagonista atteso, ma il centrocampista danese è diventato l’uomo chiave della serata, regalando al Napoli un pareggio che impedisce all’Inter di scappare. Specialista del gol – 31 reti con il Bournemouth – Billing ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di incidere, riempiendo l’area di rigore proprio come avrebbe fatto Anguissa.

Come riportato da Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, Billing è il secondo danese della storia a segnare con la maglia del Napoli dopo Harald Nielsen, autore di una rete nella stagione 1968/69. Arrivato a gennaio in prestito, non segnava da dicembre 2023, quando punì il Manchester United in Premier League. Al debutto contro il Como aveva convinto tutti, mentre con l’Inter è partito dalla panchina: una scelta studiata da Conte per poterlo sfruttare nel finale, sia per proteggere un risultato che per ribaltarlo. Alla fine, la strategia si è rivelata vincente.

Lobotka illumina, Billing colpisce

Se Billing è stato decisivo, il merito va anche a Lobotka, autore di una giocata straordinaria in occasione del gol. Lo slovacco ha preso palla, avanzato, scambiato con McTominay e tagliato in due la difesa nerazzurra prima di servire l’assist vincente. “Avremmo voluto provare a vincere per i nostri tifosi, ma questo è il calcio”, ha dichiarato Lobotka a fine partita. “Dobbiamo continuare così, Billing è un bravissimo ragazzo, lavora duro ogni giorno ed è stato bravo a sfruttare la sua occasione. Per noi è un giocatore importantissimo”.

Anche il capitano Giovanni Di Lorenzo ha sottolineato la crescita della squadra nelle ultime settimane: “Febbraio è stato complicato per i risultati, ma il gruppo ha sempre lavorato bene ed era concentrato sul percorso. Abbiamo dato una risposta importante sul campo, peccato per il risultato perché meritavamo di più. Il mister era contento della prestazione e nella ripresa abbiamo aggiustato qualche dettaglio. Scudetto? Ci penseremo più avanti. Siamo in alto non per caso, ogni punto è stato sudato e nessuno ci ha mai regalato nulla”.

Buongiorno, un muro su Lautaro

Oltre a Billing, un altro protagonista è stato Alessandro Buongiorno, che ha annullato Lautaro Martinez per tutta la partita. Il difensore ha raccontato così il match: “Abbiamo avuto un grande spirito e nel finale potevamo anche vincerla. Siamo soddisfatti, dobbiamo continuare su questa strada. Dopo il loro gol abbiamo reagito alla grande, vincendo tanti duelli. Gilmour nel palleggio ci ha aiutato molto, così come Billing, non solo per il gol ma per la prestazione complessiva”.

E su Lautaro? “Involontariamente gli ho tirato una manata, poi ci siamo dati il cinque e gli ho chiesto se stava bene”.

Un Napoli in crescita, che ha dimostrato di poter tenere il passo delle big. Il sogno resta vivo.