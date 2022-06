Serie A 2021-2022 il VAR protagonista in negativo: Ecco tutti i numeri

VAR protagonista della Serie A 2021-2022. La tecnologia è stata utilizzata solo parzialmente dagli arbitri.

Il VAR nel campionato di serie A 2021-2022 è stato protagonista in negativo. Mourinho è ancora una volta tornato sull’argomento arbitri e stavolta ha puntato il dito contro il VAR ed il suo utilizzo.

Sicuramente è positiva la critica del tecnico portoghese ma pare proprio che qualcuno riscopra una tantum l’acqua calda. Sul VAR che doveva e non poteva intervenire e sul VAR che poteva e non doveva intervenire delle imbarazzanti cronache giornalistiche Napolipiu.com ne ha raccontate tante. Fra campo e i monitor, fra i tanti rigori negati, mancate espulsioni non date, reti irregolari non invalidate e quant’altro. Il Napoli ci ha rimesso un altro scudetto.

E se sul campo l’hanno fatta da padrone i vari Orsato, Valeri, Di Bello, Guida, Mariani, ecc., in sala VAR hanno giganteggiato i vari Mazzoleni e Banti, senza citare i Di Paolo e Nasca.

SERIE A 20221-2022 GLI UOMINI DEL VAR

Incredibile l’impiego di Mazzoleni in 29 delle 38 giornate di campionato, con 13 presenze in 13 gare tutte contestate, addirittura 4 del Milan. Non è stato da meno Banti con 8 presenze in 8 gare contestate.

Con Mariani in campo e Banti al VAR, il Napoli ci ha rimesso punti pesanti con Atalanta (XVI) e Fiorentina (XXXII).

Come abbia fatto Abisso, fra decine di monitor, a non vedere 3 rigori, non uno, in Napoli – Verona diretta da Ayroldi alla XII resta un mistero nella storia del calcio.

Un mistero come l’incredibile fallo di Tomori su Osimhen non segnalato da Valeri al VAR nella sfida scudetto fra Napoli e Milan (XXVIII).

Sono solo esempi, ma per rendersi conto sull’ineguale uso e disuso del VAR basterebbe rivedere quanto combinato dal duo Irrati – Mazzoleni in Juventus – Inter alla XXXI giornata.

I NUMERI DEL VAR

