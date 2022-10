Bertini: “Aia in profondo rinnovamento, giusto Irrati per Roma-Napoli”

Paolo Bertini ex arbitro parla della designazione di Irrati per Roma-Napoli, sfida di Serie A che si gioca domenica 23 ottobre.

L’ex direttore di gara comincia col parlare del sistema arbitri: “Nell’AIA è in atto un rinnovamento, c’è la necessità di inserire volti nuovi e Rocchi sta tentando di fare questo processo. È un processo, però, lungo e per una partita come Roma-Napoli è chiaro che attinga ad arbitri di maggiore esperienza e personalità. E ne sono pochi, al momento. La scelta di Irrati è una scelta che mi sento di condividere tecnicamente. I nuovi arbitri purtroppo stanno pagando le pecche delle scorsa gestione, c’è stata un vuoto di vocazione che non ha aiutato tutto il nostro movimento“.

Roma-Napoli: arbitra Irrati

Bertini si sofferma su cosa deve fare l’arbitro per gestire al meglio una partita delicata come quella dell’Olimpico: “L’arbitro deve far giocare i calciatori e lasciare campo ai protagonisti. Sono due squadre molto corrette di base, non credo Irrati avrà difficoltà. È uno dei più esperti e uno dei pochi con personalità. Mourinho e la polemica con gli arbitri? Mourinho è un grandissimo comunicatore, sa come utilizzare le parole e alzare la pressione e su chi farlo… Tra i suoi obiettivi ci sono sempre gli arbitri, che usa per distrarre tutti da altre problematiche che vengono fuori. E’ uno molto intelligente. La tecnologia e il VAR? Io alzai l’alert già quando il VAR veniva inserito nelle procedure decisionali degli arbitri. Non perché non sia inutile, ma perché sarebbe stato sempre più invadente. E così è stato e così è: gli arbitri si affidano con troppa facilità al VAR e si trovano spesso difformità di giudizio tra i vari campionati“.

Irrati per Roma-Napoli è stata la scelta del designatore per una sfida di cartello, che però ha fatto storcere il naso a molti.