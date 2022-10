Napoli: infortunio Sirigu, le ultime novità su Anguissa in vista di Roma-Napoli

Salvatore Sirigu ha subito un infortunio in allenamento. Il Napoli prepara la sfida con la Roma con Anguissa che cerca di recuperare.

Ultime novità dal Konami Training Center di Castel Volturno. La squadra di Spalletti sta preparando la sfida con la Roma. Una gara importante di alta classifica, con gli azzurri che sono al primo posto in Serie A, mentre la Roma di Mourinho è al quarto posto ma viene da sette vittorie nelle ultime dieci partite.

Come fa sapere il sito ufficiale della SSCN la squadra in mattinata ha svolto lavoro sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e circuito di forza. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo grande.

Roma-Napoli: Anguissa ancora a parte

Durante l’allenamento a Castel Volturno si registra l’infortunio di Sirigu che ha svolto palestra e terapie per un risentimento muscolare. Per Anguissa lavoro personalizzato e terapie.

Al momento la riserve su Anguissa in vista di Roma-Napoli non è ancora sciolta, anche se mancano tre giorni alla sfida ed il giocatore sta ancora svolgendo terapie. Di solito il Napoli non forza mai il rientro di un giocatore per un infortunio muscolare.

Anche con Osimhen è stata utilizzata la massima cautela, perché si rischierebbe una ricaduta. Il centrocampista sarà valutato anche nella giornata di domani, qualora dovesse lavorare in gruppo per tutta la seduta, allora le speranza di vederlo in campo dal primo minuto aumenterebbero, invece qualora non dovesse farcela allora si dovrà pensare ad un sostituto. Nell’ultimo match ha giocato Ndombele in quella posizione, ma il Napoli ha recuperato pure Diego Demme, che per una partita fuori casa, forse, potrebbe dare maggiore sicurezza in fase di copertura. Nel ruolo di mezz’ala c’è anche Elmas, anche se ha caratteristiche più offensive.