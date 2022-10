Malfitano: “Meret lo ha capito, andrà via da Napoli”

Alex Meret al centro del dibattito anche quando è titolare del Napoli, questa volta a parlarne è Mimmo Malfitano.

Il portiere azzurro sta disputando un buon avvio di stagione dopo un’estate molto travagliata. Nell’ultimo match con il Bologna ha commesso un errore, così come li commettono tutti i giocatori, ma è stato difeso subito dalla squadra ma anche da Luciano Spalletti.

Inoltre il Napoli ha recentemente rinnovato il contratto di Meret, ma non per cinque anni, ma solo fino al 2025, cosa che lascia spazio a qualche dubbio sulla sua permanenza in azzurro. Non sarà un caso che dopo l’errore a Bologna si è tornato a parlare insistentemente di Navas.

Di Meret ha parlato anche Mimmo Malfitano che a Tele A ha detto: “Oramai il portiere ha capito che il suo futuro non è a Napoli. Quest’anno continuerà a giocare titolare fino a fine stagione. Darà il massimo e sicuramente farà buone cose. Ma entro fine stagione il Napoli troverà un nuovo portiere, secondo me non resterà in Serie A, ma secondo il mio parere Meret andrà in Inghilterra“. Insomma secondo Malfitano la mossa del Napoli di rinnovare Meret è stata fatta per non perdere potere contrattuale, in questo modo lo può vendere ad un prezzo giusto a fine stagione, dato che non sarà più in scadenza di contratto.