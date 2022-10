Roma, Mourinho ha preparato una gabbia per kvaratskhelia

Roma-Napoli, Mourinho teme kvaratskhelia, il tecnico dei giallorossi ha preparato una gabbia per impedire le giocate al georgiano.

CALCIO NAPOLI. Allo stadio Olimpico, domenica, si gioca Roma-Napoli, big match dell’11^ giornata di campionato. La Roma è staccata di quattro punti dal Napoli capolista e ha l’occasione di accorciare la classifica. E’ sfida tra Mourinho e Spalletti, due allenatori vincenti con filosofie differenti. Due super difese ma un attacco, quello degli azzurri, decisamente più prolifico di quello dei giallorossi

Il pericolo numero uno per Mourinho si chiama khvicha kvaratskhelia.

È mostruosa la sua esplosione, così immediata da non credere a quanto mostra in campo dal primo all’ultimo minuto. Un piccolo richiamo potremmo rivolgerglielo per il finale contro il Bologna, quando il risultato era sul 3-2, quindi con l’obbligo di chiuderlo prima possibile. Un tacco, un colpettino per strappare un applauso, insomma, una concessione allo spettacolo da rinviare a partite con risultati già al sicuro. Forse l’unico vero rischio di Kvara è questo, il bombardamento delle pagine sui giornali, dei titoloni, dei servizi in tv. Dovrà pensarci Spalletti a tenerlo al riparo dal vento caldo dell’ambiente.

ROMA-NAPOLI, LA GABBIA DI MOURINHO PER KVARATSHHELIA

In vista della sfida col Napoli Mourinho sta studiando una squadra diversa da quella vista nelle ultime due gare: niente due punte e un centrocampo rinforzato per impedire le giocate a kvaratskhelia. In primis dal fiato e dalle gambe di Mady Camara. Il guineano ha un conto in sospeso col Napoli visto che gli azzurri lo scartarono all’ultimo per virare su Anguissa due estati fa.

Al suo fianco Cristante e Matic o Pellegrini che nelle idee di Mou potrebbe scalare in mediana. Sì perché Mourinho ha intenzione di creare densità nella zona nevralgica del gioco azzurro come non hanno fatto Liverpool e Ajax.