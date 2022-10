Quattro banditi a casa Hernandez, aggredita la compagna Zoe

Quattro banditi a casa Theo Hernandez. Il terzino del Milan non era in casa, aggredita la compagna Zoe.

Nel mirino dei banditi è finito il terzino del Milan, Theo Hernandez. A Cassano Magnago, in provincia di Varese, non lontano da Milanello, dove Theo ha scelto di vivere dopo un periodo trascorso a Guanzate,in provincia di Como. Quattro uomini incappucciati sono entrati nella villetta non custodita, probabilmente dal retro, e hanno puntato decisi alla cassaforte.

Il danno economico passa in secondo piano, la paura beh, quella per un po’ no. Il martedì sera del Milan (e il mercoledì mattina, quando la notizia si è saputa) è stato rovinato dalla grande paura per una rapina a casa di Theo Hernandez .

È successo tutto due sere fa, all’ora di cena, tra le 20.30 e le 21. Theo era fuori per una cena con la squadra, la compagna Zoe Cristofoli – influencer e modella – a casa assieme al figlio Theo Junior, nato ad aprile 2022, a una cuoca e una tata.

I rapinatori erano armati, avevano pistole e hanno probabilmente minacciato di utilizzarle. Minuti di tensione, in cui Zoe è stata aggredita ma per fortuna non ferita. Come non sono stati feriti, secondo le prime ricostruzioni, Theo Junior e le altre persone presenti in casa.

Due rapinatori si sono concentrati sugli oggetti di valore in casa, altri due hanno preso Zoe per un braccio, le hanno gridato contro e l’hanno strattonata per farsi indicare la posizione della cassaforte. I rapinatori in qualche minuto hanno svaligiato casa – si parla di un bottino molto, molto significativo,tra contanti e oggetti di valore – e sono fuggiti. Theo, a distanza, è potuto solo tornare a casa per consolare la compagna, che lo ha chiamato subito, e parlare con i carabinieri. «Erano entrambi molto provati», ha detto all’Ansa Manuel Garcia Quilon, agente di Theo.

