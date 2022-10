“Che orgoglio Kvaratskhelia, ora sono tifosa del Napoli” parla la donna georgiana che vive a due passi dal Maradona – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia orgoglio del Napoli ma anche e soprattutto della Georgia. Il calciatore è diventato un vero e proprio idolo per i suoi connazionali.

In tanti vivono in Italia, anche da molti anni, integrandosi molto bene con il tessuto sociale di una città estremamente accogliente come quella partenopea. Ma è chiaro che le origini richiamano sempre a forti emozioni, ecco perché la donna georgiana che vive a due passi dallo stadio Maradona di Napoli ha sempre un sussulto quando dal balcone di casa sente gridare il nome di “Kvaratskhelia” dai tifosi del Napoli, quando il georgiano segna un gol.

Un’emozione fortissima per la donna che attraverso un video sui social, mostra il suo balcone con la bandiera della Georgia, ma fa sentire anche l’urlo dello stadio Maradona al gol di Kvaratskehelia. “Quanto sono orgogliosa che un nome georgiano possa essere sentito in Napoli. Ho iniziato a guardare il calcio a questa età e sono diventata anche tifosa del Napoli” dice la donna, come fa sapere il giornalista Kakha Dgebuadze che ha tradotto anche le parole della signora oramai tifosa del Napoli, grazie a Kvaratskhelia. Insomma l’attaccante del Napoli unisce più che mai e sta diventando una star sempre più internazionale, tanto che su Kvaratskhelia c’è l’interesse della Premier League.