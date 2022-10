L’FC Napoli e le sponsorizzazioni dei casinò online

Se il calcio mercato è uno dei settori in cui il calcio è più attivo e vivace, lo stesso vale per la questione delle sponsorizzazioni. La crisi economica degli ultimi tempi si è fatta sentire anche per le squadre sportive, che hanno bisogno di budget sempre più elevati per poter attirare i giocatori di punta dello scenario nazionale e internazionale.

L’FNC Napoli è uno dei club della serie A che più ha cercato di massimizzare la questione dei finanziamenti, puntando su un settore che è sicuramente tra i più ricchi: quello dei casinò online.

Il rapporto tra calcio e casinò online va però molto oltre la sponsorizzazione: si tratta in effetti di due settori che in comune hanno la passione dei fan per il calcio, considerato lo sport nazionale. Da anni ormai i tifosi di ogni squadra non si limitano a seguire le partite delle loro squadre del cuore, ma si impegnano ad anticiparne i risultati attraverso le scommesse sportive.

Le conquiste del Napoli in termini di finanziamenti

Le vicende del Napoli calcio sono ben note ai suoi fedeli fan che, tra un po’ di suspense e delle belle soddisfazioni, non hanno intenzione di abbandonare la loro squadra del cuore. Questo si vede anche dalle scommesse sportive che vengono effettuate nei bookmaker virtuali. Di regola, i siti selezionati da chi vuole fare betting sono anche i casinò in cui si trovano le migliori slot online che pagano di più. In sintesi, la qualità non va mai da una sola parte. Se è la qualità a caratterizzare un operatore, potremo sicuramente accedere sia alle migliori quote del mercato che ai giochi con payout maggiore.

E anche il club azzurro sembra puntare agli sponsor che offrono i “payout” più interessanti, oltre ovviamente ad avere dei nomi importanti, creando collaborazioni che diano lustro e portino successo ad entrambe le parti. Diamo un’occhiata quindi alle mani vincenti del club azzurro!

1. La sponsorizzazione di StarCasinò

Una delle partnership più esclusive ell’FC Napoli è stata quella con StarCasinò, l’allibratore che costituisce il brand italiano della famosa società di gambling e betting svedese, Betsson Group. La stagione calcistica di riferimento è stata quella del 2020/2021 ed è stata annunciata a gran voce: per l’occasione è stato creato un video ad hoc in cui un pallone rotolava per le vie della città. Il motto della collaborazione è stato “Vivi Napoli, vivi il Napoli”, suscitando l’entusiasmo di tutti i fan del club azzurro.

2. Il recente accordo con CrocoBet

Le sponsorizzazioni delle squadre di calcio sono un po’ come gli amori: a volte possono durare una vita, altre volte terminare poco dopo. Nella sua continua ricerca di sponsor entusiasti, ma anche generosi, il Napoli ha concluso una nuova partnership con CrocoBet, la società di gioco online e betting più famosa della Georgia. Questa nuova unione rivela più di quello che sembra: oltre all’interesse della società georgiana per il mercato italiano del gioco online, c’è anche l’entrata nel Napoli di Khvicha Kvaratskhelia, il giovane giocatore georgiano entrato da poco nel Napoli come attaccante. Una delle conseguenze naturali è stata anche quella di suscitare l’interesse dei tifosi del Napoli per questo Paese e per i suoi eventi sportivi. Un interesse che troverà sicuramente sempre più modo di essere approfondito.

Quando detto finora può aver suscitato qualche dubbio: perché il tifoso del Napoli non ha mai visto sulle magliette dei giocatori il nome degli sponsor? Lo stesso vale per i banner degli stadi in cui si svolgono le partite. Il motivo è semplice: dal 2018, in seguito al Decreto dignità, è stato stabilito il divieto di pubblicizzare i siti di gioco e betting online da parte delle squadre di calcio che ricevevano sponsorizzazioni. In realtà il divieto era esteso a ogni forma pubblicitaria, ad esempio alla televisione era possibile trasmettere spot pubblicitari dei casinò online solo dopo una determinata ora serale.

L’intento era chiaro: limitare la pubblicità che poteva derivare dagli eventi di grande richiamo e a cui potevano partecipare anche soggetti minori. Sul provvedimento molto è stato discusso, vista la facilità chiunque oggi può accedere ad Internet e ricevere annunci relativi agli operatori di gioco online, magari nemmeno legali. Dato che il gioco è uno degli svaghi più amati in tutto il mondo, Italia compresa, l’idea di indirizzare gli utenti verso portali sicuri e regolamentati potrebbe essere valutata con maggiore attenzione. Ad oggi, non sembra che questo sia un argomento che verrà presto rimesso in discussione.

Il futuro delle sponsorizzazioni calcistiche

Quella del Napoli Calcio è solo una delle tante squadre che riesce ad attrarre talenti calcistici grazie alle elevate sponsorizzazioni ottenute in fase di trattative. Si discute molto, a volte con occhio critico, di quanto i calciatori siano pagati: si tratta senz’altro di compensi al di sopra della media, ma finché il calciomercato continuerà a muoversi su queste cifre, i club non possono che prenderne atto e adattarsi.

La questione della sponsorizzazione viene invece trattata diversamente negli altri Paesi, come Spagna e Regno Unito. Quando quindi seguiamo un evento sportivo che non si svolge italiano, torniamo a rivedere la pubblicità dei più grandi brand del gambling e del betting. È chiaro che anche la pubblicità ha un prezzo, che viene pagato non allo stadio ma alla squadra di calcio la quale beneficerà di un doppio livello di sponsorizzazione, per la gioia dei giocatori che andranno a indossare la relativa maglietta.