Chi vincerà i mondiali in Qatar 2022? – Gironi, predizioni e curiosità

Ci troviamo in pieno autunno e questo è stato il primo anno in cui non vi è stato il mondiale d’estate. Il tutto è stato posticipato a causa delle temperature elevate che vi sono in estate in Qatar, paese ospitante dell’edizione 2022 dei mondiali. Finora le squadre si sono preparate attraverso competizioni come la Nations League e le amichevoli. Inoltre, stanno iniziando le competizioni di campionato e i giocatori vogliono prepararsi per il grande evento organizzato in una veste del tutto nuova e mai vista prima. Gli allenatori delle squadre partecipanti hanno già realizzato la cosa più difficile, ovvero essere presenti al Mondiale.

Alcune squadre sono cadute nel dimenticatoio nella loro ricerca di essere tra le contendenti alla Coppa del Mondo. Ad esempio, paesi come l’India non hanno mai giocato una partita di Coppa del Mondo nella loro storia. La popolazione indiana può godersi i giochi delle sue altre nazioni preferite per apprezzare il torneo, cosa che saremo costretti a fare anche noi italiani, come nel 2018. Per noi italiani è una grande sofferenza non poter vedere la nostra nazionale dove merita di stare, però non disperare, puoi sempre cliccare e consultare ulteriori statistiche qui sul campionato italiano.

In questo articolo osserveremo più nello specifico quali sono le squadre considerate favorite dai tifosi.

Mondiali 2022: le squadre favorite

Il Brasile è il favorito per la vittoria della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Nonostante abbia perso la finale di Coppa America contro l’Argentina l’anno scorso, la squadra di Tite è stata eccellente di recente, sia nelle qualificazioni che nelle amichevoli. Con giocatori come Neymar, Richarlison e Raphiha tutti pronti a fare la loro parte nel torneo, la squadra si pone in testa tra le favorite. I cinque volte campioni del mondo, che non vincono la Coppa del Mondo dal 2002, sono stati sorteggiati insieme a Serbia, Svizzera e Camerun nel Gruppo G e dovrebbero passare senza problemi di rilievo.

I detentori attuali del titolo, i francesi, sperano di diventare il terzo paese nella storia a mantenere la Coppa del Mondo per due edizioni consecutive, dopo l’Italia nel 1938 e il Brasile nel 1962. I Bleus sono stati sorteggiati con la Danimarca, che li ha battuti due volte nella Nations League ed in questi ultimi mesi non hanno mostrato il loro solito gioco.

I campioni sudamericani dell’Argentina ripongono tutte le loro speranze su Lionel Messi, il goat. Considerando che si tratta dell’ultimo mondiale in carriera sarà carico e pronto a dare più del massimo. Le avversarie del Gruppo C, per il Brasile, sono Messico e Polonia, due squadre impegnative capaci di rendere difficile giocarci contro.

La Spagna, campione del mondo nel 2010, ha ottenuto buoni risultati sia nella Nations League che nelle qualificazioni. La squadra di Luis Enrique è piena di giovani talenti e potrebbe sorprendere tutti in Qatar. Tuttavia, la Spagna è stata sorteggiata in un girone insieme alla Germania e la partita tra le due squadre ci darà tanto spettacolo.

I gironi del mondiale

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, Galles

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D: Francia, Australia, Danimarca, Tunisia

Gruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, Giappone

Gruppo F: Belgio, Ghana, Morocco, Croazia

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H: Portogallo, Canada, Uruguay, Corea del Sud

L’Italia e il mondiale mancato

La nostra nazionale, come già sappiamo, non è riuscita a qualificarsi al torneo calcistico più importante per le nazionali di calcio. È con l’amaro in bocca che guarderemo tutte le partite dell’edizione più strana e spettacolare mai organizzata prima d’ora. Poter festeggiare le feste natalizie guardando la nostra nazionale combattere, da campione d’Europa, per il titolo calcistico più bramato per una squadra di calcio.

La nostra nazionale ha mostrato grandi segni di ripresa nel campionato organizzato per veder competere le squadre nazionali. Durante le scorse settimane ha vinto nel suo girone classificandosi per le final four.