Tutta Italia tifa Roma, e sono convinti che il Napoli si fermerà. Web scatenato

Roma-Napoli, tutta l’Italia calcistica spera che Mourinho fermi gli azzurri di Luciano Spalletti, lanciatissimi in serie A e in Champions.

La Roma ospita il Napoli di Luciano Spalletti, capolista e lanciatissimo tanto in campionato quanto in Champions League, nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata.

I giallorossi arrivano all’appuntamento dopo 3 vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali ottenuta in casa della Sampdoria, e al quarto posto in solitaria.

Il Napoli è invece in vetta alla classifica, reduce da 10 vittorie consecutive tra Serie A e Champions, e con 4 punti di vantaggio sulla Roma.

ROMA-NAPOLI: I COMMENTI DAL WEB

Sul web è già “guerra virtuale tra i tifosi, in molti sperano che la Roma batta il Napoli per interrompere la striscia positiva degli azzurri, altri invece con il solito dente avvelenato anziché guardare in casa propria preferiscono gufare gli azzurri.

“Domenica tutta l’Italia tifa Roma e sono convinti che il Napoli si fermerà. Tecnicamente non ho molta paura ma temo l’ambiente razzista feroce e il continuo condizionamento di Mourinho verso l’arbitro anche per ogni singola rimessa laterale e addirittura temo anche i telecronisti appestati che commenteranno la gara con Ambrosini che non manca mai in queste gare… “Miettece a mana toia”.

“La Roma batterà il Napoli e tutto ritornerà come avrebbe dovuto essere dall’inizio”.

“Forza Roma vinci per noi, a Milano hanno avuto solo fortuna”.

“Mourinho darà una lezione di tattica a Spalletti, poi ci penseremo noi della Juve a finire il lavoro”.

“Vogliono vincere lo scudetto? a Roma si fermeranno”.

“La Roma non batte il Napoli da 3 anni, Zaniolo non segna da tanto, il Napoli mica le può vincere sempre tutte? Già giocato 1X sulla schedina. Quota regalata”.

Ci sono anche quelli che si preoccupano per il gioco duro dei giallorossi:

“ Io temo il gioco duro della Roma e temo per le gambe dei nostri attaccanti e Lobotka”.

“C’è il rischio che quel caprone di Mancini possa far male a Kvarashkelia, quindi occhio”

Roma-Napoli sul web è già cominciata, la speranza è che domenica si assista ad una bella partita come gli azzurri ci hanno abituati.