Bacconi: “Roma-Napoli, Osimhen o Raspadori, vi dico chi gioca”

Adriano Bacconi parla di Roma-Napoli del dubbio Osimhen-Raspadori che ha Luciano Spalletti alla vigilia del match.

L’esperto di tattica ai microfoni di Tele A, durante il programma ‘Si gonfia la rete’ si sofferma sulla tattica di Josè Mourinho: “La squadra giallorossa non è una squadra tattica. Le sue caratteristiche è quella di squadra tecnica che qualche volta si allunga. Ecco perché Spalletti durante Roma-Napoli darà spazio da titolare a Osimhen e non a Raspadori. La squadra di Mourinho lascia dei vuoti, una profondità che il nigeriano può sfruttare a suo favore“.

In tanti riportano Osimhen titolare in Roma-Napoli. La probabile formazione di Spalletti non dovrebbe cambiare molto da quella schierata nell’ultimo turno con il Bologna. Da valutare ancora l’infortunio di Anguissa. Il centrocampista del Camerun sta recuperando ma è ancora in dubbio. Sicuramente non ci sarà Rrahmani che torna nel 2023. Al suo posto fino ad ora ha giocato Juan Jesus, ma Spalletti tiene sempre in grande considerazione anche Ostigard. Per ora, però, il brasiliano per esperienza e saggezza tattica riesce a dare maggiori garanzie rispetto al giovane compagno norvegese.