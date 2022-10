SKY: Roma-Napoli, probabili formazioni. Anguissa corre…

Roma-Napoli, Frank Anguissa sta provando a bruciare le tappe per tornare a disposizione già domenica.

In casa Napoli, a fronte del momento d’oro vissuto dagli azzurri Spalletti si è ritrovato a dover fare i conti con l’infortunio di Frank Anguissa.

Il Napoli ha svolto l’ultimo allenamento prima della rifinitura di sabato in vista della super sfida di domenica sera all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho, posticipo di lusso dell’11ª giornata di campionato, nella quale la squadra di Luciano Spalletti cercherà di proseguire la striscia di 10 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League iniziata proprio nella Capitale, lo scorso 3 settembre, con il 2-1 in casa della Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

ROMA-NAPOLI, LE ULTIME SU ANGUISSA

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, crescono quindi le speranze di vedere Anguissa tra i convocati per la partita dell’Olimpico dopo che l’ex Fulham aveva svolto anche nella giornata di giovedì una seduta personalizzata in campo.

Anguissa aveva riportato un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra nei primi minuti del secondo tempo della sfida di Champions dello scorso 12 ottobre in casa contro l’Ajax: nessuno, da Luciano Spspallalletti allo stesso giocatore, atteso dal Mondiale con il Camerun, vuole comunque correre rischi con un recupero affrettato, quindi la decisione finale sarà presa dopo la rifinitura di sabato.

QUANDO TORNA ANGUISSA

L’ex Fulham sta provando a bruciare le tappe per tornare a disposizione già domenica in occasione della trasferta sul campo della Roma, come testimonia il report odierno diramato dal club partenopeo.

“Anguissa ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo”.

Immaginare il camerunense tra i convocati per il big match dell’Olimpico a questo punto non appare utopia, ma qualora non si volessero affrettare i tempi .il suo rientro potrebbe avvenire mercoledì 26 ottobre in Champions coi Rangers o sabato 29 in campionato per Napoli-Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI

Mourinho si riaffida ai soliti noti e rimanda in panchina Belotti dopo l’esperimento non particolarmente efficace delle due punte. Dietro all’inglese agirano Zaniolo e Pellegrini, mentre in mediana torna il duo Matic-Cristante con Spinazzola e Zalewski sugli esterni. Mancini-Smalling-Ibanez il trio difensivo con Rui Patricio a proteggere la porta.

Il Napoli di Spalletti risponde con il 4-3-3. Meret sicuro di un posto tra i pali, con Di Lorenzo e Olivera (più di Mario Rui) terzini. In mediana Ndombele se Anguissa non dovesse recuperare a tempo di record (il camerunense potrebbe però essere almeno convocato), in attacco tridente dove Lozano e Osimhen sono favoriti rispetto a Politano e Raspadori. Intoccabile Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.