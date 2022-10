Gifuni: “Roma-Napoli? Spalletti apprezzerebbe anche il pari. Le ultime su Anguissa”

Il giornalista Gianluca Gifuni ritiene che Spalletti apprezzerebbe anche il pari e rivela le ultime su André Frank-Zambo Anguissa

Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, si è espresso sulla partita di domenica sera allo stadio “Olimpico” di Roma tra Roma e Napoli. Il giornalista ha espresso il suo pensiero nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live – Forza Napoli sempre, o no?’. “Roma-Napoli? Vi posso dire che giungono alcuni spifferi da Castel Volturno che riferiscono che, al Napoli, sarebbero contenti anche di un pareggio, contro la formazione allenata da José Mourinho: lo riterrebbero un ottimo risultato”, ha rivelato lo speaker radiofonico che ha ascoltato qualche fonte interna al centro di allenamenti. Di certo tutto l’ambiente italiano si aspetta un’altra grande prestazione in terra laziale.

Gifuni rivela notizie sull’eventuale recupero di Anguissa

“La Roma, invece – ha proseguito Gifuni – spera di vincere per riuscire ad arrivare a ridosso della prima della classe. C’è da capire chi verrà schierato titolare da Spalletti come prima punta, considerando che Giacomo Raspadori è molto tecnico ma i centrali giallorossi sono dotati di spiccata fisicità. Altro punto interrogativo riguarda Andrè-Frank-Zambo Anguissa: il camerunense si ‘allenicchia’ in disparte, ma si proverà a recuperarlo”. Conclude così il giornalista vicino alle questioni del Napoli.