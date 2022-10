Napoli, report dell’allenamento: Anguissa recupera, novità per Sirigu e Rrahmani

Nel report giornaliero il Napoli ha comunicato che Anguissa procede verso il recupero mentre dà le ultime su Sirigu e Rrahmani

Seduta mattutina per il Napoli allo SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri sono stati al lavoro per preparare il match contro la Roma. Il match è in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio “Olimpico” per l’undicesima giornata di Serie A. Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, “la squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Anguissa ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo“.

Il centrocampista camerunense sta accelerando i tempi verso il recupero. Ma lo staff medico e quello tecnico lo stanno monitorando, lo tengono sotto controllo onde evitare infortuni. Ragion per cui sarà decisiva la rifinitura di domani prima della partenza per la sfida della Capitale.

Il Napoli comunica anche lo stato di salute di Sirigu e Rrahmani

Sirigu, che ieri ha accusato un risentimento muscolare durante l’allenamento, ha fatto terapie e palestra. Terapie per Rrahmani che probabilmente tornerà a gennaio e non sarà della sfida dell’Olimpico, che il Napoli giocherà contro la Roma di Josè Mourinho alle ore 20,45.