Banfi interpreta Oronzo Canà: “Ecco il mio pronostico su Roma-Napoli”

Bel siparietto con Lino Banfi in versione Oronzo Canà: l’attore indica il suo pronostico di Roma-Napoli

Lino Banfi, nella versione del celebre personaggio “Oronzo Canà”, dà il pronostico di Roma-Napoli. Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, emittente ufficiale del club azzurro, l’attore si sofferma sul big match di domenica prossima tra gli azzurri e la squadra giallorossa: “Il Napoli è veramente fortissimo quest’anno. Se dovessi dare un titolo per la gara di domenica sera direi sicuramente: “A cavallo”. L’allenatore nel Pallone è un grandissimo film, vi devo dire che l’avrò visto soltanto due volte, è stato un grandissimo successo per tutti”.

Secondo Banfi sarà soprattutto una sfida tra Mourinho e Spalletti

Banfi poi aggiunge: “Devo dire che tra Mourinho e Spalletti non ho dubbi su chi sia il migliore. Per me resta sempre il portoghese il migliore in assoluto, anche perché parla la carriera per lui e tutti i titoli che ha vinto nel corso di tutti questi anni”.

“Parliamo di un totem della panchina, non c’è partita tra i due allenatori che si sfideranno domenica sera allo Stadio Olimpico. Ma non ho dubbi su come finirà Roma-Napoli, vincerà il Napoli e “andrà a cavallo”, accappotterà i giallorossi“. Conclude Lino Banfi.