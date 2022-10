Carnevale: “Tutti sognano di fermare e di battere il Napoli. Ecco cosa farà la Roma”

Andrea Carnevale parla di Roma-Napoli, l’ex bomber attualmente dirigente dell’Udinese analizza il big match dell’Olimpico.

Roma-Napoli è una partita speciale per Andrea Carnevale, l’ex attaccante con gli azzurri ha vinto due scudetti e una Coppa Uefa con il Napoli. Con i giallorossi ha vinto invece una coppa Italia. Carnevale ai microfoni di Radio Marte ha spiegato:

“Sarà una partita molto bella, ho indossato entrambe le maglie e chiunque, io compreso, vorrebbe giocarla ancora oggi. Il Napoli è primo in classifica meritatamente e oggi è la squadra più forte in campo nazionale e internazionale. Sta meravigliando tutti, ma personalmente non sono stupito dal fatto che sia primo in classifica”.

“Le assenze della Roma possono favorire il Napoli”

Secondo Andrea Carnevale le pesanti assenze con cui dovrà confrontarsi José Mourinho potrebbero fare la differenza: “Tutti sognano di fermare e di battere il Napoli, quindi mi aspetto una Roma pronta a utilizzare tutti i mezzi per farcela, ma vedo la squadra di Spalletti nettamente superiore al momento. Anche i giallorossi stanno facendo molto bene, sono quarti in classifica nonostante l’assenza di due giocatori come Wynaldum e Dybala e questo sarà ovviamente un vantaggio per il Napoli”.

Carnevale sull’attacco del Napoli: “Spalletti ha l’imbarazzo della scelta”

Da ex bomber, infine, Carnevale si sofferma sulle qualità del reparto avanzato del Napoli e sulle tante alternative a disposizione di Spalletti: “Spalletti ha l’imbarazzo della scelta: Osimhen dà profondità, ma Raspadori è un piccolo fuoriclasse, sa segnare da ogni posizione e in ogni ruolo giochi. Come si sceglie si sceglie bene. Io forse partirei con la stessa formazione vista contro il Bologna, Lozano, Raspadori e Kvaraskhelia in attacco e poi magari Osimhen nella seconda parte della partita, ma è solo un mio pensiero personale e magari giocherà Osimhen dall’inizio e farà benissimo, anche se la difesa della Roma è molto solida, difficile da scardinare“.