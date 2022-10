Liverpool-Napoli, biglietti in vendita, la trasferta costa 56 euro

In vendita i Biglietti per Liverpool-Napoli, valida per la fase group stage della UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 1° novembre 2022.

La Ssc Napoli ha comunicato le modalità d’acquisto dei biglietti per la sfida contro il Liverpool . «Dalle ore 10.00 di lunedì 24 ottobre 2022 e fino alle ore 23.59 di mercoledì 26 ottobre 2022 sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli» si legge dal comunicato «la compilazione del modulo online non garantisce la prenotazione del voucher, ma è necessaria per procedere all’acquisto sul sito della Ticketone».

Liverpool-Napoli : il prezzo dei biglietti

«Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 23.59 di martedì 25 ottobre 2022, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/23. Questa modalità prevede l’acquisto di un solo biglietto per ogni abbonato» specifica il club «La vendita dei tagliandi sarà ripartita in tre momenti diversi, una prima aliquota sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 di lunedì 24 ottobre, una seconda e una terza aliquota saranno disponibili rispettivamente dalle ore 10.00 e dalle ore 17.00 di martedì 25 ottobre. A partire dalle ore 10.00 di mercoledì 26 ottobre, proseguirà la vendita libera. Il prezzo del biglietto, spettante al Liverpool e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, è di € 56,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line».