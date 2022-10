Osimhen si prende il Napoli: titolare con la Roma. Anguissa test decisivo

Victor Osimhen gioca titolare Roma-Napoli, Luciano Spalletti punterà su di lui, mentre resta il dubbio legato a Frank Anguissa.

Oramai sembra che il tecnico del Napoli abbia sciolto le riserve un giorno prima della sfida con i giallorossi di Mourinho. Una partita delicata, perché la Roma con una vittoria potrebbe lanciarsi di prepotenza nella lotta scudetto. Qualora invece dovesse essere il Napoli a vincere allora metterebbe a distanza Zaniolo e compagni.

Spalletti magari nella conferenza stampa di oggi non si sbilancerà molto sulla formazione di Roma-Napoli, ma oramai sembra arrivato il momento di far tornare Osimhen dal primo minuto. Quarantasei giorni dopo quel Napoli-Liverpool, in cui si è infortunato, il nigeriano si prende di nuovo il suo posto al centro dell’attacco.

Roma-Napoli: Osimhen titolare al posto di Raspadori, Anguissa in dubbio

La sfida è di quelle delicatissime che potrebbe indurre le due squadre a provare non perdere. Ma questo modo di fare non è nel dna della squadra azzurra, che deve giocare sempre per il massimo della posta in palio.

Ed allora bisogna sfruttare ogni punto debole, per questo Osimhen in Roma-Napoli può essere uno dei punti di forza per Spalletti. Secondo l’esperto di tattica Adriano Bacconi la presenza del nigeriano può essere fondamentale all’Olimpico, perché i giallorossi tendono ad allungarsi, lasciando spazi in cui Osimhen può essere letale.

Ma Spalletti oggi deve risolvere anche il dubbio Anguissa per la sfida tra Roma e Napoli. Il centrocampista ieri ha lavorato in gruppo solo in parte. Secondo Corriere dello Sport la sua convocazione è ancora in dubbio e non si tratta di pretattica. Qualora non dovesse farcela è pronto a giocare di nuovo Ndombele. In difesa si conferma Juan Jesus, mentre c’è il ballottaggio Lozano-Politano in attacco. Inamovibile Kvaratskhelia, così come lo sono Kim, Lobotka, Di Lorenzo, Meret e Zielinski in questo momento.