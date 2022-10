Rinnovo Di Lorenzo: tutto fatto col Napoli, ecco le cifre

Giovanni Di Lorenzo pronto al rinnovo di contratto con il Napoli, il difensore sigla un nuovo accordo con la SSCN fino al 2026.

Zero problemi tra il capitano azzurro e la società di Aurelio De Laurentiis, perché Di Lorenzo ha detto più volte che si sente una bandiera del Napoli e vuole restare fino a fine carriera. Campione d’Europa in carica e tra i migliori terzini d’Europa per rendimento e quantità di partite giocate, Di Lorenzo ha scelto la maglia del Napoli come tappa fondamentale della sua vita. Lo ha dichiarato più volte pubblicamente e lo mette in atto con fatti concreti. Potrebbe magari strappare un contratto migliore da qualche parte, ma nemmeno ci pensa. Il suo obiettivo è quello di restare in azzurro.

Rinnovo Di Lorenzo: quanto guadagna

Quando ci sono queste basi è veramente complicato non trovare l’accordo, anche perché basta sedersi ad un tavolo e sicuramente si troverà l’intesa. Di Lorenzo è diventato il capitano del Napoli e questo ha un peso specifico importante. In qualche modo ha sposato anche la filosofia della società partenopea ed incarna da vero professionista il suo ruolo.

Dunque il rinnovo tra il Napoli e Di Lorenzo è praticamente cosa fatta. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport oramai ci siamo e sono state anche le cifre del nuovo contratto di Di Lorenzo: accordo fino al 2026 a 2,6 milioni di euro a stagione netti a stagione. Così la società di De Laurentiis ha voluto premiare il suo capitano, ma ha voluto anche blindare un giocatore fondamentale per lo scacchiere tattico degli azzurri.

Per il giocatore sicuramente un attestato di stima, qualcosa che ne siamo sicuri, darà al capitano del Napoli ancora maggiore grinta e voglia di dare il massimo per la causa dei partenopei. Anche perché lui stesso si sente oramai un cittadino di Napoli.