CORSPORT – Ancelotti prese il posto di Spalletti al Napoli nel 2018: il retroscena

Luciano Spalletti doveva allenare il Napoli già nel 2018 ma non si trovò l’accordo al suo posto arrivò Carlo Ancelotti.

È il retroscena raccontato da Corriere dello Sport, che svela quanto avvenuto dopo l’addio di Maurizio Sarri. Il presidente Aurelio De Laurentiis doveva trovare un tecnico top per sostituire il Comandante che aveva fatto colpo nel cuore dei tifosi, a suon di grandissime partite, ma senza riuscire a vincere lo scudetto, nonostante i famosi 91 punti in campionato. In quelle consultazioni per il nuovo tecnico ci era finito anche Luciano Spalletti, ma alla fine non fu trovato l’accordo.

Spalletti-Ancelotti: destini diversi al Napoli

Insomma la piazza azzurra era un po’ nel destino del signor Luciano, che è stato veramente ad un passo dal sedersi sulla panchina dei partenopei, poi l’occasione è sfumata. Come racconta Corriere dello Sport: il Napoli contattò Spalletti prima di Ancelotti nel 2018, ma l’accordo tra le parti non fu siglato ufficialmente perché il tecnico toscano non riuscì a trovare la quadra con l’Inter, con cui era già sotto contratto. A quel punto saltò tutto e De Laurentiis decise di puntare su un altro grande allenatore: Carlo Ancelotti. L’esperienza dell’allenatore di Reggiolo in azzurro è durata solo 1 stagione e mezza, poi fu sostituito da Gennaro Gattuso anche a causa del famoso ammutinamento.

Eppure tre anni dopo l’idea Spalletti per De Laurentiis non era ancora tramontata. Il presidente lo ha voluto sulla panchina dei partenopei dopo la breve parentesi di Gattuso. Ora Spalletti guida la squadra per la seconda stagione di fila ed ha cominciato nel migliore dei modi. Il passaggio agli Ottavi di Champions League è già stato messo in archivio con due giornate di anticipo. Il primo posto in campionato va difeso durante Roma-Napoli, ma la squadra di Spalletti dà ottime sensazioni in questa stagione.