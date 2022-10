Napoli, Kvaratskhelia: La storia del georgiano diventa un film

Napoli la storia di Kvaratskhelia diventerà presto un film, una troupe cinematografica presente da tempo nel capoluogo campano.

Khvicha Kvaratskhelia sta trascinando il Napoli dal primo momento in cui ha messo per la prima volta piede nel calcio italiano: vetta solitaria sia in campionato che nel girone di Champions League, dove la qualificazione agli ottavi di finale è già stata portata a casa con due turni di anticipo.

Decisivo, determinante, strepitoso, immarcabile: le parole ormai sono finite per descrivere questo Unicorno che sprigiona calcio ogni volta che ha il pallone tra i piedi. La sua storia da Tblisi a Napoli, diventerà presto un film.

Il film su Kvaratskhelia

La storia di Khvicha Kvaratskhelia diventerà presto anche un film. Da qualche settimana è presente a Napoli una troupe cinematografica capitanata dalla giornalista e direttrice creativa georgiana Salome Benashvili, impegnata a raccontare l’esperienza italiana del talento di Tbilisi e a farla diventare un documentario. Il racconto verterà attorno al rapporto tra Kvara e la città partenopea e sarà arricchito dalle testimonianze di tifosi e addetti ai lavori, oltre che dalle parole e dalle immagini delle giocate di un fuoriclasse che sta facendo innamorare tutti.

Il docufilm è prodotto da Gt e Crocobet e sponsorizzato da Crocobet, regional partner del Napoli per la Georgia, e dovrebbe uscire a inizio novembre sulle piattaforme social. I tifosi napoletani e quelli georgiani attendono con ansia.