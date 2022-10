Gazzetta – Roma: la gabbia per Kvaratskhelia, Mourinho lo fermerà così

Kvicha Kvaratskhelia pericolo pubblico numero uno per la Roma, il tecnico Mourinho gli mette tre uomini in marcatura.

Il tecnico della Roma in conferenza stampa ha minimizzato sulle potenzialità del giocatore, ma è chiaro che il georgiano sia uno che ‘spaventi’ la difesa giallorossa. Non potrebbe essere diversamente dato che Kvaratskhelia in questa prima parte di stagione ha messo in apprensione qualsiasi retroguardia, da quella top del Liverpool, a quelle meno quotate che si chiudevano a riccio. Anche con la Cremonese, che aveva scavato un bunker per fermare gli attaccanti napoletani, si è inventato la giocata che è valsa il rigore al Napoli.

Roma, Mourinho in tre per marcare Kvaratskhelia

Dunque ci sarà bisogno della massima attenzione per provare a fermare il georgiano. Mourinho ha detto che lui non può farci niente, scherzando ha aggiunto: “Magari se passa delle mie parti posso provare a dargli un calcio“. Potrebbe non bastare nemmeno quello, per questo Mourinho per Kvaratskhelia ha in mente una gabbia. Gazzetta dello Sport parla di ben tre uomini in marcatura, di posizioni già studiate e movimenti visti e rivisti per provare a limitare il georgiano. Il primo a doverlo prendere in consegna sarà il giovane polacco Zalewski che dovrà seguirlo come un’ombra.

Poi qualora Kvaratskhelia dovesse accentrarsi toccherà a Camara marcarlo, raddoppiato da Mancini. Ovviamente in questi spazi prodotti dai movimenti dell’attaccante del Napoli potrebbero andare a nozze gli altri giocatori del Napoli. Ecco perché la presenza di Osimhen da titolare potrebbe essere l’arma, in più, così come quella di Lozano, ovvero giocatori che sanno buttarsi maggiormente negli spazi e sfruttare la profondità lasciata dagli avversari. Perché il lavoro di Kvara non è solo quello di creare, dribblare e segnare, ma anche attirare su di se le marcature per favorire gli altri compagni di squadra.