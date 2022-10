Mourinho: “Kvaratskhelia? Se mi passa davanti gli tiro un calcio”

Josè Mourinho in conferenza stampa ha fatto una battuta su Kvaratskhelia con una giornalista georgiana.

José Mourinho durante la conferenza stampa di presentazione di Roma-Napoli è stato protagonista di un simpatico siparietto. Il tecnico portoghese ha risposto ad una domanda di una giornalista georgiana che ha chiesto allo Special One di Kvaratskhelia, il talento del Napoli che domani sfiderà la Roma all’Olimpico:

“Da me non vi dovete aspettare nulla. Se magari domani passa vicino a me nel corso della partita proverò a tirargli un calcio per fermarlo. Il Napoli ha fatto bene a scegliere Kvaratskhelia, ora è tropo facile dire se fossimo interessati a lui”.

Ha scherzato Mourinho per evidenziare il talento di Kvaratskhelia, tra le risate dei presenti nella sala stampa.