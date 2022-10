Mourinho: “Napoli in testa alla classifica, ma il favorito ogni tanto perde”

José Mourinho ha parlato alla viglia di Roma-Napoli. Il tecnico portoghese avvisa l’amico Spalletti: “Il favorito ogni tanto perde”.

Roma-Napoli è il big match dell’undicesima giornata di serie A. José Mourinho in conferenza stampa ha presentato il match:

MOURINHO SU ROMA-NAPOLI

Come arriva la Roma alla sfida con il Napoli?

“Celik ancora non sarà con noi. Forse per la prossima partita di campionato giocherà. Dopo tante partite di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro, per recuperare minuti. Non c’è tanto da dire, il Napoli è la prima in classifica dopo dieci gare. Però abbiamo il diritto di giocare, pensare che vogliamo tanto giocare. Che il Napoli sia favorito è un opinione pubblica, ma è così. Ma capita che il favorito poi perda“.

La Roma ha una grande fase difensiva.

“Questo lo dicono in tanti, ma non siamo una squadra difensiva. Se per esempio non facciamo tanti gol non significa che non abbiamo una buona fase offensiva, non funziona così, questa è una contraddizione. Noi creiamo tante situazioni ma segniamo poco, ma è un altro discorso“.

Sarà una partita impostata dove la Roma aspetterà il Napoli o lo aggredirà?

“Nessuno dei due, andiamo a fare il nostro gioco e giocheremo per vincere”.

Come si può correggere il fatto che la Roma crei tanto ma segni poco?

“Si deve lavorare tanto, non posso dirti una cosa specifica. Non è un discorso mentale o tattico. Abbiamo giocatori che segnano come Tammy, Belotti e Pellegrini e altri no. Siamo tranquilli e i gol arriveranno. Un giorno una squadra pagherà, capiterà che in una partita faremo cinque gol e tutti diranno che la Roma sarà stata stratosferica“.

LA RISPOSTA A SPALLETTI

Spalletti ha elogiato la Roma in conferenza, pensa che può vincere.

“Non ho sentito la conferenza di Spalletti, però non penso che bluffa, è mio amico, è vero, che ha rispetto per me, è vero, lui è un bravissimo allenatore, io non sono scarso. Tutto vero,non c’è nessuna ipocrisia, da entrambe le parti. Che lui pensa di vincere domani, però sà che può perdere non penso sia un bluff. Lui sa che ha una squadra top, ma sa anche che non è facile. Non penso ci sia un bluff, credo sia tutto vero.

Spalletti secondo te può dire che domani sarà facile e che la Roma è scarsa? No, non lo vedo come bluff, ma sono dichiarazioni vere e normali. Rispetto per l’avversario, loro sono primi, noi quarti, abbiamo giocato contro la Sampdoria, ultima in classifica ed è finita 1-0, uscendo ridendo di gioia.

Quando gioca il primo con il quarto devi stare attento, perchè il quarto non è scarso. Allo stesso modo che io dico che per essere primo dopo partite si deve essere una grande squara, io penso che anche Luciano pensa che per essere quarto dopo 10 partite, di cui 6 fuori casa, 4 in casa, giocando a Milano, a Torino a Udine, sicuramente non sono scarsi. Sarà una partita difficile, lo penso anche io”.