Derby del Sole: per la Lega di Serie A lo giocano Roma e Lazio, la grafica fa il giro dei social – FOTO

Roma-Napoli è definita anche Derby del Sole, ma la Lega di Serie A con una grafica sui social indica Roma-Lazio come prossimo match.

Una grafica sbagliata da parte dei social manager della Lega di Serie A sta facendo il giro dei social. Il copy è semplice ed incisivo: “Next up: Derby del Sole“. Insomma tutto bello, tutto affascinante, se non fosse altro che nella foto ci sono Mourinho con la maglia della Roma e Sarri con quella della Lazio. Un errore che poi non viene riportato nel testa a testa dove campeggiano giustamente il logo dei giallorossi e quello dei partenopei.

Lega Serie A – Derby del Sole: Roma-Lazio, al posto della sfida con il Napoli

Un errore che è stato poi corretto perché la grafica è stata fatta sparire dai social, infatti al permalink non c’è più nulla. Un errore veniale che comunque ha fatto in pochissimo tempo il giro dei social, con tanti utenti che avevano già fatto uno screenshot pochi minuti dopo la pubblicazione.

Il vero Derby del Sole non si gioca tra Roma e Lazio, come nell’errata grafica della Lega di Serie A, ma tra Roma e Napoli. Le due squadre furono le prime dell’Italia centro-meridionale ad essere ammesse all’interno della Lega Calcio nella stagione 1926-27 all’epoca denominata Direttorio Divisioni Superiori. Ma questo appellativo entrò in voga soprattutto negli tra il 1970 ed il 1980, quando tra le due tifoserie c’era un gemellaggio. Gemellaggio poi interrotto ufficialmente nel 1987.

La prossima domenica Roma-Napoli varrà comunque un posto di altissima classifica. La Roma di Mourinho può insidiare il primo posto del Napoli in caso di vittoria, mentre gli azzurri vogliono allungare sui giallorossi che sono al primo posto. Non mancheranno le esclusioni eccellenti come Dybala, mentre nel Napoli di Spalletti c’è l’incognita Anguissa, il centrocampista è in forte dubbio per la sfida dell’Olimpico.