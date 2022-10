Crollo cimitero Napoli, Cruciani con la tarantella: “De Luca e Mafredi dove c***o siete” – VIDEO

Giuseppe Cruciani interviene sul crollo del cimitero a Napoli a La Zanzara su Radio 24 e tira in ballo il sindaco Manfredi e il governatore De Luca.

Il conduttore radiofonico bacchetta le istituzioni campane sul crollo del cimitero monumentale di Poggireale avvenuto qualche giorno fa. Una vergogna assurda, foto vergognose che hanno mostrato bare in bilico ed altre cadute. Una profanazione che merita sicuramente di essere censurata, anche perché non è la prima volta che accade. Anzi addirittura a gennaio scorso lo scempio si era manifestato un’altra ala del cimitero, che dà il senso del disfacimento in cui versa un luogo sacro.

Cruciani sul crollo del cimitero a Napoli: “Che vergogna”

“Il cimitero monumentale di Poggioreale, a Napoli, è in fase di studio. Bisognerà capire come agire per mettere in sicurezza i luoghi crollati. La gente del posto è in rivolta e da mesi chiede un intervento. Intanto quest’ultimo crollo coinvolge la Cappella della Resurrezione, denominata ‘Gesù Risorto 1’, quattro piani fuori terra, caduta parzialmente. Il crollo è stato preceduto da un boato secco, poi la fitta nube di polvere che ha lasciato uno scenario desolante. Bare distrutte, alcune rimaste sospese, e salme disperse” scrive la Rai su quanto accaduto e fotografa perfettamente una situazione veramente indecoroso quanto vergognosa.

Insomma la denuncia ci sta tutta, ma il crollo del cimitero monumentale di Napoli vien trattato da Cruciani con una musica di sottofondo della tarantella, che stona completamente con la pur giusta denuncia. Il conduttore radiofonico de La Zanzara su Radio 24, con tanto di musichetta festante dice: “E in quale città…” come a voler dire che è ovvio che accade a Napoli. Come se fatti altrettanto indecenti si registrano in altre zone dell’Italia o del mondo. Ovviamente questa non è una scusa, ma Cruciani ha voluto sottolinearlo. Poi il giornalista aggiunge: “Che figura di me**a in tutto il mondo. Guarda quella immagini c’è da vergognarsi. De Luca, sindaco Manfredi ma dove ca**o siete“.