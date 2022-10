PRONOSTICI ROMA – NAPOLI, BIG MATCH IN ARRIVO ALLO STADIO OLIMPICO

Siamo pronti a vivere la supersfida tra giallorossi e azzurri? Roma – Napoli è alle porte, e si prospetta un match davvero intenso e spettacolare.

I ragazzi di Mister Spalletti hanno avuto un inizio di stagione al di sopra di ogni più rosea aspettativa: 10 vittorie consecutive tra campionato e coppa sono un segno inequivocabile della forza dei partenopei, che hanno saputo rimettersi a posto nonostante cessioni importantissime come quelle di Ruiz, Mertens, Insigne e Koulibaly.

La società ha saputo investire bene e portare sotto il Vesuvio dei talenti puri e cristallini come quello di Kvaratskhelia, di Kim e del transalpino Ndombele; questi sono giocatori forti e già pronti, nonostante la giovane età, e stanno dando un contributo davvero importante.

Poi ci sono anche coloro che hanno ereditato il ruolo di senatori dello spogliatoio con grande forza e personalità: da Mario Rui a Zielinski, da Anguissa a Osimhen, tutti stanno dando quel qualcosa in più che sta aiutando la formazione partenopea a primeggiare in Italia e in Europa.

La Roma è anche lei una squadra molto ben inquadrata e che sa come affrontare le partite per portare a casa punti e vittorie: organizzati e ricchi di spunti soprattutto in attacco.

Il genio di Dybala ha aggiunto creatività e imprevedibilità, anche se non sarà della sfida a causa di un infortunio muscolare, ma ci sono anche altri ottimi giocatori come Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, talenti “Made in Italy”.

Andiamo adesso ad approfondire gli stati di forma per scoprire di più sui pronostici di Roma – Napoli, nella sezione qui sotto.

PRONOSTICI ROMA – NAPOLI, LA VITTORIA PASSA ANCHE DALLA PANCHINA

Sappiamo tutti quanto bravi siano i calciatori di Roma e Napoli: da Abraham ad Osimhen, passando per Pellegrini, Zielinski e molti altri ancora.

La vera arma in più delle due squadre sta però seduta (per così dire!) in panchina: Mourinho e Spalletti sono due grandissimi allenatori che conoscono la Serie A come le loro tasche o forse anche meglio…

I padroni di casa della Roma giocano con una difesa a tre arcigna e difficile da superare, e che ha in Chris Smalling il suo leader carismatico.

In attacco i capitolini si affidano alle folate di grandi talenti come Abraham e Zaniolo, anche se l’organizzazione tattica permette ai ragazzi dello Special One di trovare gol anche su schemi da palla inattiva.

Parlando del Napoli, è una squadra incredibile che ha saputo mettere in ginocchio persino il grande Liverpool di Jurgen Klopp: squadra dinamica e moderna, non sembra avere punti deboli finora se non forse nel suo estremo difensore Meret che, a volte, concede qualcosa soprattutto in termini di affidabilità.

Andiamo ora a vedere i pronostici di Roma – Napoli e le relative quote, siamo pronti?

PRONOSTICI ROMA – NAPOLI, ECCO QUALI SONO LE QUOTE DEL MATCH

Roma Pareggio Napoli 2.88 3.48 2.41

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Dando un rapido sguardo alle quote dell’incontro, la vittoria della Roma è offerta a 2,88, il pareggio a 3,48, mentre una *vittoria esterna dei campani a 2,41.

Match equilibrato, dove ogni singolo errore o giocata importante potrà fare la differenza; di sicuro questa è una partita che offre delle quote davvero interessanti perché tutto sommato equilibrate, ma quando a giocar contro sono due compagini di questo livello questo è del tutto naturale.