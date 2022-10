Telese, tifoso della Roma: “Il Napoli e Spalletti crolleranno in primavera”

Luca Telese tifoso della Roma parla della sfida con il Napoli e anticipa: “Spalletti in primavera avrà il solito calo”.

Il giornalista parla ai microfoni di Radio Punto Nuovo e dice: “Ho visto un grande Napoli, è una squadra pazzesca… Mette paura alla Roma e come! C’è questo ragazzo che sembra il nuovo Maradona, il georgiano. Ma poi come si fa? Avete Juan Jesus che è un usato di quarta mano e al Napoli sembra un baluardo! Ha rimpiazzato il miglior difensore al mondo, Koulibaly! Noi della Roma facciamo fatica a Genova, come faremo contro questo Napoli (ride, ndr)?”

Luca Telese parla del Napoli di Spalletti

Il giornalista già durante la scorsa stagione aveva pronostica un crollo verticale della squadra azzurra, che poi ha lottato fino alla fine per lo scudetto, mollando solo nelle ultime partite, con qualche passo falso. Uno di questi commesso proprio contro la Roma di Mourinho.

Secondo Telese il Napoli di Spalletti crollerà ancora una volta e dice: “Anche quest’anno ci sarà il classico crollo di Spalletti a marzo. Zaniolo? Gli attaccanti della Roma li vedo intontiti, anche Tammy Abraham… Dybala ha prodotto nel suo arrivo alla Roma quello che Ronaldo aveva prodotto per gli attaccanti della Juventus al tempo, li ha un po’ intimoriti, quasi castrati… Spalletti? Scherzi a parte, resta un grande professionista. Questo Napoli sta facendo cose pazzesche con Mario Rui e Juan Jesus in difesa, è chiaro che l’allenatore abbia dei meriti clamorosi“.

Vista la scaramanzia che c’è a Napoli è meglio toccare ferro, anche se la squadra di Spalletti sembra più in salute che mai. Inoltre con un Kvaratskhelia in questa forma strepitosa e con una rosa così lunga, magari si può stare anche un po’ più tranquilli. Ma sempre meglio usare qualche precauzione, non si sa mai, in certi casi.