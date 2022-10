Vesuvio erutta, i tifosi del Napoli hanno trovato un modo geniale per di rispondere ai cori che invocano l’eruzione.

Vesuvio erutta è il coro più cantato negli stadi italiani, la stampa nazionale lo fa passare, come tante altre cose, per semplice sfotto, ma resta un coro razzista ed altamente offensivo.

I tifosi del Milan, così come tante altre tifoserie chiedono l’aiuto del Vesuvio per distruggere la città partenopea. Lo chiamano addirittura sogno, come se non potesse sognare qualcosa di più bello, di più pacifico. No, per molti tifosi italiani il sogno è quello di veder morire migliaia di persone. C’è chi dice che sia una sfotto, c’è chi dice che lo cantano senza sapere quello che dicono. C’è la convinzione che lo facciano con grande coscienza ed odio, dato che il coro viene intonato in molti stadi italiani, anche quando non gioca il Napoli.

L’odio verso Napoli sta assumendo proporzioni preoccupanti, ma la cosa sembra non interessare le istituzioni del calcio e la politica.

In una discoteca di Roma a cantare “Vesuvio erutta (Tutta Napoli è distrutta)” insieme a centinaia di ragazzi si è aggiunto anche un calciatore dell’Ascoli, della serie : Al peggio non c’è mai fine.

Il bano è finito addirittura su Spotify poi rimosso è solo l’ultimo degli esempi negativi. Nessuno però si aspettava di trovare un foglietto adesivo con la scritta “Vesuvio erutta” in uno dei musei più importanti del mondo, il MoMA (Museum of Modern Art) di New York, in uno degli spazi dedicati alla libera espressione dei visitatori.

Vesuvio erutta: arriva la geniale risposta dei tifosi del Napoli

I tifosi del Napoli hanno trovato un modo geniale per di rispondere a tutti quelli che negli stadi cantano “Vesuvio Erutta”. La squadra di Spalletti macina record su record, facendo ammalare il fegato dei tantissimi detrattori. A loro restava solo cantare “Vesuvio erutta” ma non hanno fatto i conti con l’ingegno napoletano. Allo stadio Maradona infatti quel coro così pieno d’odio si è trasformato in un inno alla gioia, lo cantano tutti. Tra il primo e il secondo tempo dagli altoparlanti del Maradona suona “Freed From Desire” e i tifosi tutti in coro “Vesuvio Erutta , tutta Napoli è distrutta”. Un modo per esorcizzare l’evento ma anche una risposta geniale all’odio che versa nei confronti del popolo napoletano.

Ecco il video: Napoletani 1, resto d’Italia zero. Da Napoli è tutto a voi la linea.